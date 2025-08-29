La Justicia federal avanza con una investigación que podría revelar un entramado de corrupción en la administración pública. En el centro de la causa está Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), quien quedó bajo la lupa tras la aparición de medio centenar de audios en los que se lo menciona en el marco de presuntos sobornos vinculados a la compra de medicamentos.

El fiscal federal Franco Picardi recibió en los últimos días 50 audios atribuidos a Diego Spagnuolo, quien fue titular de ANDIS hasta mediados de este año. Según informaron fuentes judiciales, las grabaciones fueron entregadas en un pendrive por el periodista Mauro Federico, que declaró como testigo y explicó que recibió el material el 16 de agosto. Algunos de estos audios ya habían sido difundidos públicamente.

En las grabaciones, presuntamente realizadas entre agosto y octubre de 2024, se escucha, en voz que sería de Spagnuolo, una serie de conversaciones en las que se habla de supuestos pagos ilegales o “porcentajes” que laboratorios debían entregar para acceder a compras públicas. Según surge de esos audios, los pagos estarían vinculados a negociaciones con la droguería Suizo Argentina, que habría funcionado como intermediaria para derivar esos fondos a funcionarios del Gobierno nacional.

Tras la entrega del material, Spagnuolo designó oficialmente a dos abogados defensores, Ignacio Rada Schultze y Juan Aráoz, para representarlo en esta causa.

La investigación está en manos del juez federal Sebastián Casanello, quien junto al fiscal Picardi analiza también documentación obtenida en allanamientos realizados en dos sedes de ANDIS, con foco en expedientes de compras de medicamentos y órdenes de pago. El objetivo, determinar si hubo sobreprecios o desvíos que podrían encubrir el pago de sobornos.

Además del análisis de los audios, la Fiscalía avanza en los peritajes de teléfonos secuestrados, incluyendo el celular de Spagnuolo. Entre los involucrados también se encuentran Jonathan y Emmanuel Kovalivker, accionistas de Suizo Argentina, cuyos dispositivos también están siendo investigados.

Esta nueva causa revive una denuncia anterior por irregularidades en compras dentro de ANDIS, que había sido archivada por falta de pruebas, pero que ahora podría reabrirse con estos nuevos elementos.

A pocos días de los comicios bonaerenses y en medio de una nueva controversia por la filtración de audios del exfuncionario Diego Spagnuolo, el presidente Javier Milei lanzó duras acusaciones contra la “casta” y advirtió sobre “burdas operaciones difamadoras” en su contra. Las declaraciones se dieron este mediodía durante el almuerzo del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), celebrado en el Hotel Alvear, en la Ciudad de Buenos Aires.

El mandatario se refirió a los episodios de violencia sufridos durante una actividad de campaña en Lomas de Zamora, donde fue agredido con objetos por manifestantes, y los vinculó directamente con un intento deliberado de ensuciar su figura política. “Cuando nos metimos en la política sabíamos que esto iba a ser difícil porque la casta está enquistada en el Estado hace décadas y que van a hacer lo que sea por defender sus privilegios”, expresó Milei ante empresarios y dirigentes.

En ese marco, aludió a la filtración de audios que involucran al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, quien afirmó que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, había pedido coimas a través de Eduardo "Lule" Menem. El Presidente calificó el hecho como parte de una nueva maniobra política: “Tal como todas las anteriores, una nueva mentira. Como en todos los otros casos, dependerá de la Justicia esclarecerlo. Lamentamos que los jueces tengan que estar perdiendo su tiempo con jugarretas de la política más rancia en lugar de poder estar abocados a perseguir el crimen”.

