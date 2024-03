Diana Mondino, contundente: "Si estás en el Estado no podés estar favoreciendo amigos"

Diana Mondino, canciller del gobierno que dirige Javier Milei, fue consultada por las irregularidades que la nueva gestión halló al asumir y transitar sus primeros meses en el poder.

Entre ellos, aseguró que no se trata de un funcionamiento del Estado que se encargue de beneficiar a amistades, sino de una competencia en igualdad de condiciones.

“Si estás en el Estado no tenés que andar favoreciendo amigos ni creando distorsiones. Eso es inducir a algo que puede ser un robo. Ni amigo ni no amigo. Ahí es donde tenés la gran preocupación porque no hay competencia, hay industrias que se pueden auto asegurar como la Anses. Entonces, obligás a tener un gasto en un seguro, no permitís la competencia y le ponés arriba esta otra cosa”, explicó la funcionaria.

Empiezan a rematar autos y camionetas del Estado: cómo se puede participar

Por otro lado habló de la infiltración de extranjeros a las movilizaciones en Capital Federal, algo que fue mencionado en reiteradas oportunidades. “Javier Milei dijo que le tiene miedo a alguna agitación social porque se detectó que en esas movilizaciones hubo venezolanos y cubanos infiltrados”, alertó la funcionaria.

Además, aseguró que es algo cierto y que “está comprobado de varias maneras, algunos parecían periodistas. En los disturbios que hubo hace unos años en Chile pasó lo mismo, así que evidentemente son personas que tienen un grado de preparación importante”, señaló en el canal Todo Noticias.

El Papa Francisco sostuvo que el Estado hoy es "más importante que nunca": ¿Qué respondió el Gobierno?

Este viernes desde las 21 en el Congreso de la Nación, Javier Milei inaugurará el 142° período de sesiones ordinarias en donde habrá un importante operativo de seguridad que contará con tres anillos.