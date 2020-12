COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – Una mirada regional sobre la explotación de los recursos petroleros, la necesidad de dejar de lado “grietas y resentimientos”, un paralelo de la actualidad con el pendiente debate minero y los desafíos planteados a partir del año de pandemia sobrevolaron los discursos en el marco del 113 aniversario del descubrimiento del petróleo.

Además de los principales referentes políticos de Chubut y Santa Cruz, el acto por el Día del Petróleo reunió en Comodoro al CEO de YPF, Sergio Affronti, y a Juan Martín Bulgheroni, de Pan American Energy.

Del acto, que se desarrolló en el Museo del Petróleo este domingo por la mañana, participaron el gobernador Mariano Arcioni, el intendente Juan Pablo Luque, autoridades de Tecpetrol, el vicegobernador de Santa Cruz, Eugenio Quiroga, los intendentes de la cuenca del Golfo San Jorge, Sebastián Balocchi (Sarmiento), Luis Juncos (Rada Tilly) y Fernando Cotillo (Caleta Olivia), la Cámara de Servicios de Empresas de Servicios de la cuenca del Golfo, los secretario de los gremios petroleros, UOCRA y Camioneros, fuerzas armadas, entre otros.

Arcioni cerró los discursos asegurando que “la cuenca del Golfo pone una vez mas el hombro para enfrentar una crisis. Debemos agradecer al sector gremial. Tuvimos una baja en el petróleo por debajo del 28%. Perdimos en Chubut 6 mil millones de pesos en concepto de regalías. Logramos sostener esta crisis con diálogo, logrando que nuestros trabajadores vuelvan a la dignidad del trabajo. Es la primera vez que veo a todos los sectores alineados. Estamos dejando de lado la grieta y los resentimientos”.

Agregó que “seguimos manteniendo los 21.300 metros cúbicos diarios y mas de 16 mil puestos de trabajo y 500 pymes, todos poniendo el hombro en los momentos mas difíciles. Las exportaciones crecieron el 3% con respecto al año anterior. Hoy estamos alcanzando precios óptimos del precio del barril. A pesar de la crisis, todos pusieron el hombro”.

Sobre la minería, sostuvo que “se está dando el debate, por primera vez, sobre el desarrollo productivo de la Meseta. Es la primera vez que entra un proyecto a la Legislatura. Insisto con que no habrá minería en la cordillera y no se tocará el rio Chubut. Queremos potenciar nuestros recursos naturales. Tenemos la obligación de plantear una discusión con fundamentos científicos, académicos y tecnológicos. Hoy lo podemos hacer, a diferencia de lo que pasaba en 1907”.

Affronti, en tanto, dijo que “viví en Comodoro hace unos atrás. Tuve una experiencia muy grande. En 1907 a los 537 metros de profundidad se descubría el pozo número 1, muy cerca de acá. Esto cambió la matriz energética y el desarrollo productivo de nuestro país. Gracias a los pioneros y pioneras, se siguió trabajando en el país. Hoy mas de 100 después seguimos la producción”.

Agregó que “en 1922 se fundó YPF. Este año nos afectó a todos. Desde lo personal a la empresa. Pero ha sido una oportunidad de reinvertarnos. Pensar los desafíos futuros que tenemos. El trabajo conjunto de las dos provincias, los representantes de los trabajadores, las compañías operadoras, no se ve todos los días. Debemos profundizar este trabajo conjunto para que esto sea fructífero para todos”.

LUQUE: “EL PETRÓLEO NOS DEJÓ MUCHAS HUELLAS”

Luque aseguró que “siento profunda emoción en este día con tantos amigos, la gente de nuestra ciudad, pero sobre todo contento de tener al gobernador Arcioni, al vice de Santa Cruz y a los intendentes, además de los sindicatos en una nueva demostración de este trabajo conjunto. Una muestra de lo que hacemos por la paz social y para mantenernos como una de las cuencas mas importantes del país”.

Agregó que “el petróleo nos dejó varias reflexiones. Es una obviedad la cuestión productiva. Ese día no solo se revolucionó nuestra región sino el país. Desde ese punto de vista no podemos dejar de soslayar la importancia que ha tenido en este sentido. Argentina debe ser uno de los pocos lugares del mundo que tiene yacimientos centenarios”.

Consideró que “el petróleo nos dejó en Comodoro muchas huellas. La ciudad se proyectó pensando siempre en la producción petrolera. Nuestras calles, avenidas, campamentos petroleros que hoy son barrios. Hoy trabajamos para generar mayores inversiones y que derramen en el pueblo”.

Luque bregó por “una mirada regional. No nos falta nada mas que poner las reglas de juego arriba de la mesa. Somos dos de las provincias productoras mas importantes del país junto con Neuquén. Los trabajadores petroleros son los que todos los días trabajan poniendo el lomo para sacar a la Argentina adelante. Recordar a los pioneros y a aquellos que dejaron su vida y su esfuerzo para tener una de las regiones mas pujantes de la Argentina. Hoy tenemos que avanzar con nuestro plan estratégico, con las operadoras, para comprometernos con un recurso importante”.

Consideró que “no tengo una mirada de resentimiento. Hoy no es bueno trabajar la minería desde ese lugar. Los tiempos cambiaron, el mundo avanzó. No tenemos que tener miedo de debatir el tema. Poner todo arriba de la mesa. No me arrepiento de quién soy en esta ciudad. Si mi abuelo no hubiera venido trasladado a Comodoro, mi padre no hubiera conocido a mi madre. Estoy orgullos de lo que somos y creo que tenemos un gran desafío para adelante”.

ORADORES DEL ACTO

El primer orador fue Miguel Scarulli, presidente del Centro de Jubilados y Pensionados de YPF, aseguró que “es un tiempo siempre oportuno mirar nuestro lugar en el marco de este contexto de emergencia sanitaria. Vivimos una situación sin precedentes por su magnitud. Transitamos como personas mayores con mucha perplejidad e incertidumbre”.

Agregó que “nos parece oportuno insistir con el cuidado de todos. Representamos un sector de alta vulnerabilidad y es vitar preservarnos. En este nuevo homenaje por el Día del Petróleo, queremos marcar un momento de reflexión. Como es sabido, ningún virus es único. Somos responsables y víctimas de esta crisis. Vale mirar la mutación que generamos sobre el agua, la tierra y la vida en general”.

Sostuvo que “YPF representa el legado de miles de personas que han hecho historia. No es para Comodoro una empresa mas. No es una fuente proveedora de dinero o bienes materiales. Es una institución que entraña pertenencia, trayectoria y vida. Su desplazamiento no puede sujetarse a una cuestión administrativa. Ante estas iniciativas hay que estar atentos y aportar miradas para enriquecer los análisis”.

Por su parte, el rector de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Carlos de Marziani, aseguró que “hoy celebramos también los 23 años del Museo del Petróleo. Llevamos desde la Universidad 27 años cuidando este patrimonio que pertenece a la gente y a Comodoro Rivadavia. Nos encomendaron la preservación de esta institución y eso hacemos: preservamos el testimonio de aquellos que fundaron la ciudad”.

Agregó que “el año pasado decíamos que queríamos agregar valor al Museo. No pudimos avanzar debido a las restricciones de la pandemia. Algunas acciones pudimos realizar en un trabajo sin descanso por parte de la secretaria de Ciencia y Técnica”.

El intendente de Caleta Olivia, Fernando Cotillo, sostuvo que “es la primera que participo de un acto del Día del Petróleo sin importar Ramón Santos. Esto es porque compartimos la visión de crecimiento regional. Si no trabajamos en un objetivo común, que va mas allá de una barrera del límite de las dos provincias, no podremos avanzar. Nunca deberíamos habernos mirado de lejos. La mirada de cada uno debe ser superadora. Debemos resolver cuestiones pendientes y estar con una participación necesaria en el tema de los recursos naturales”.

Agregó que “tenemos un gobierno nacional que mira a la Patagonia. Tenemos que sumarnos entre todos. Cada uno desde su lugar debe defender un proyecto de desarrollo, sin desigualdades. Esta es la gran responsabilidad”.

En tanto, el vicegobernador Quiroga dijo que “la lógica de pensamiento es convertirnos juntos en los grandes gestores del desarrollo de esta zona. Debemos aprovechar la mirada federal que tienen Alberto y Cristina. Comodoro es capital alternativa. Nuestro gran anhelo y sueño es crecer juntos”.