COMODORO RIVADAVIA - "Hoy la política exige mesas de diálogo y construcción, y la reunión de los hermanos Sastre y Luque, es una gran señal", enfatizó Néstor Di Pierro, y sostuvo que "me alegra mucho que haya una nueva generación que venga trabajando así. Quizás en épocas diferentes a las que nos tocó afrontar a nosotros, pero es muy bueno la llegada de estos cuadros a nuestro partido". En este punto, criticó a algunos dirigentes del Partido Justicialista provincial que "no están entendiendo el mensaje". "Es parte del egoísmo que tienen. Lo único que les importa es seguir teniendo vigencia, cuando esto no es lo que quiere la gente. Nosotros tuvimos nuestra época, nuestros tiempos, y hoy ya tenemos que dar un paso al costado. Es una lástima que sigan militando con el odio y el rencor de las viejas épocas. Hay que darle lugar a los que vienen detrás, mirando para adelante".

"Se está empezando a construir una nueva etapa, que fue por la que bregamos durante mucho tiempo, sobre todo aquellos que estamos pegando la vuelta en la vida y en la política. Hay una nueva generación que tendrá la responsabilidad de llevar adelante los Municipios y la Provincia. Y creo que esto es bienvenido", expresó Néstor Di Pierro en relación a la reunión que mantuvieron en Comodoro el domingo 11 de abril el intendente Juan Pablo Luque con su par de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, y el vicegobernador, Ricardo Sastre, y que fue adelanto exclusivo de ADNSUR.

"El encuentro entre los hermanos Sastre y Luque fue algo que me llenó de satisfacción. Con Ricardo y Gustavo tenemos una relación de amistad y militancia de hace años, sé perfectamente los valores que tienen y lo que han trabajado para Puerto Madryn. Y en el caso de Juan Pablo, lo buscamos en 2011 cuando yo fui candidato a Intendente de Comodoro, y lo hicimos pensando en la renovación de cuadros que hoy tienen la responsabilidad de gobernar", expresó.

Consideró que esa reunión "es el puntapié inicial de la generación que viene. Y le hace bien a la política, ellos pueden demostrar con hechos lo que han realizado en sus respectivas ciudades. Hoy la política exige mesas de diálogo y construcción, y la reunión de los hermanos Sastre y Luque, es una gran señal".

Por último dijo que “tengo muchísima confianza puesta en dirigentes como Ricardo, porque se lo que quieren para esta Provincia. Lo mismo con Gustavo (Sastre) y Juan Pablo (Luque) que están llevando adelante sus gestiones en ciudades muy importantes, y en tantos otros dirigentes que van surgiendo” agregando que “la gente vota a los dirigentes que pueden demostrar con hechos lo que han realizado en sus ciudades, y en estos casos los resultados están a la vista. Yo creo en los trabajos de equipo, en buscar mejores resultados entre todos y todas”, cerró.

Con información de Jornada