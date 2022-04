Desdoblar o no desdoblar, esa es la cuestión

La jugada de Sastre que causó sorpresa en Comodoro

Sorprendió en Comodoro Rivadavia la postura planteada por el vicegobernador Ricardo Sastre, en declaraciones a ADNSUR, al expresarse a favor de que se debata la ley de lemas y la reelección indefinida de intendentes del interior provincial. La sorpresa fue causada por el momento elegido por el vice que aspira a la gobernación en 2023, por lo que fue interpretado como una búsqueda de apoyo en el sector de los jefes comunales, posicionándose como impulsor de la norma que los habilite a seguir al frente de sus municipios.

El cambio de manejo de autoridades en el GIRSU, consorcio que maneja la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos entre municipios del valle, dejó entrever una interna política y entre los jefes comunales de Trelew y Puerto Madryn, además de dejar en evidencia el modo en que la política es capaz de “premiar” a funcionarios leales a alguna causa, pero con alguna flojera de papeles en cuanto a investigaciones judiciales resonantes.

Según trascendió en los últimos días, al pasar la conducción de manos de Gustavo Sastre a su par trelewense Adrián Maderna, una de las primeras decisiones de éste habría sido dar de baja un contrato que beneficiaba a un abogado vinculado a gobiernos dasnevistas, que incluso estuvo involucrado en algunas investigaciones judiciales de fuerte impacto, como la causa por la Emergencia Climática de Comodoro Rivadavia, donde fueron condenados, entre otros, la ex ministra Leticia Huichaqueo y la denominada ‘Ñoquis calientes’, que investiga la gestión de la ex ministra Cecilia Torres Otarola.

Lo que viene a cuento ahora es que Maderna habría constatado, a partir del relevamiento entre empleados del GIRSU, que el abogado en cuestión sólo presentaba factura de honorarios pero no cumplía ningún función específica en el consorcio, por lo que se trataba más bien de una beca política, concedida desde el gobierno madrynense. Fue así que decidió dar de baja ese contrato y poner en su lugar a otra persona, con aval de un importante sector empresario de Trelew, en una decisión que, se descuenta, no habrá caído muy bien en el golfo Nuevo.

El secretario de gabinete del municipio de Trelew, Norberto Yauhar, hizo público por ADNSUR que están evaluando con el intendente Adrián Maderna convocar a elecciones en Trelew junto con las presidenciales, en octubre del 2023. Yauhar se pronunció en contra del desdoblamiento de las elecciones en Chubut, que está evaluando el gobernador Mariano Arcioni, esgrimiendo que las arcas provinciales no pueden soportar semejante gasto.

La Municipalidad de Trelew tiene Carta Orgánica y, por lo tanto, estaría en condiciones de convocar a elecciones junto con las nacionales el año que viene. Hace un par de semanas atrás, Maderna había declarado que no veía mal desdoblar las elecciones y le daba igual si había Paso, ley de Lemas o internas partidarias.

¿Qué pasó en el medio, que Yauhar salió a romper este esquema de desdoblamiento? En la gestión de Adrián Maderna se entusiasman con que siguen afianzando las relaciones con el Gobierno Nacional. El martes pasado, esa confianza quedó refrendada con un mensaje de WhatsApp, que cayó del cielo confirmando que el Banco Nación se queda en Trelew.

En la Municipalidad de Trelew destacan que Nación bajó 4000 millones de pesos, y confían en que dentro de un año se va a empezar a ver mayor movimiento económico en la ciudad y en el país. “La gente vota con el bolsillo”, dicen los justicialistas con varias elecciones encima.

En ese esquema, “¿tiene sentido ir a elecciones desdobladas en abril del año que viene, con una inflación galopante?”, se preguntan en el Municipio de Trelew, que sigue reforzando el trabajo en los barrios más humildes, donde el voto peronista tiene un peso fuerte.

¿Un peronista tapado de Trelew 2023?

Mientras los radicales abren puertas y ventanas del comité de la calle Moreno, y Pablo Mamet sigue adelante con su campaña buscando recuperar la identidad trelewense perdida, en la Municipalidad de Trelew miden los tiempos.

Hay quienes creen que la elección recién se podría definir en octubre de 2023, y el peronismo tendría a varios candidatos a intendente de peso, que recién darían a conocer sobre la fecha y no provienen precisamente del riñón de Adrián Maderna.

En medio de tanto misterio, en la Municipalidad manejan un dato que los entusiasma y dicen que llegó directo de Nación, que señala que Maderna subió 11 puntos en su imagen pública desde finales del año pasado hasta hoy. “¿Habrá peronismo para rato en Trelew?” se entusiasman algunos.

El “triángulo amoroso” que involucra a Nación, Trelew y la cordillera

En los movimientos sociales de Trelew se está hablando de un “triángulo amoroso”, que tendría como vértices el Gobierno Nacional, la Municipalidad de Trelew y la cordillera. En el submundo de los llamados “planeros” y “punteros” –términos peyorativos- son varios los que se quejan de que “las cosas no llegan a donde tienen que llegar”. En el 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, movimientos sociales demoraron a un camión con electrodomésticos en el acceso norte de Trelew, en la Ruta 3, “porque las cosas no llegaban”.

En la coyuntura actual, con el peronismo en el gobierno, los movimientos sociales de Trelew parecería que están lejos de replicar una situación similar. En Trelew tampoco habría ningún riesgo de que corten la 9 de Julio como viene ocurriendo en la Capital Federal, en proporciones gigantescas, entre otras razones, porque “la mayoría de los referentes locales responden al gobierno”, se sinceró un dirigente.

Pero las quejas se vienen acrecentando de abajo hacia arriba y eso preocupa a todos en una coyuntura en que la inflación se hace sentir en la canasta básica. “Las cosas grandes no llegan a la gente”, se escucha decir en algunos barrios.

Las miradas de algunos referentes sociales están puestas, por un lado, en la delegación del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en el edificio de la ex Side, donde pisa fuerte La Cámpora; y por el otro en una mutual que tiene buena sintonía con la Municipalidad de Trelew.

“Trelew está lleno de punteros políticos, pero todo va a parar a las mismas manos y no sabemos qué le llega a la gente y qué es lo que no le llega”, se escucha en las quejas en la calle, de dirigentes sociales que están quedando afuera del reparto de Nación.

Los principales movimientos sociales que pisan las calles de Trelew son el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Barrios de Pie y Libres del Sur, Movimiento Evita, la Aníbal Verón y el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL). No, la figura del triángulo no abarca a tantas organizaciones.

“El abogado del diablo”

Alguien tenía que llegar para arruinarles la fiesta, para decirles que tomaron el rumbo equivocado, para redoblar la apuesta a todos los candidatos que se rasgan las vestiduras hablando de lo que “hay que hacer” con Trelew. Y tenía que ser un abogado. “El abogado del diablo”.

Hay un abogado muy conocido en el ambiente que está escribiendo un libro sobre Trelew, con el que va a lanzar su candidatura a intendente y a abrir el debate sobre los temas que le importan a la gente.

A esos niveles de hartazgo ha llegado la ciudadanía de Trelew. Hay un tapado –casi todos lo conocen (algunos lo han necesitado) pero pocos lo tienen en el radar-, que tarde o temprano va a sorprender a muchos. No viene de la política, quiere debatir "qué Trelew queremos" y el libro lo va a financiar a pulmón.

Parece que la sangre no llegará al río…

En el bloque del PJ de la Legislatura, al menos por ahora, se pudo evitar que la ruptura siguiera esparciéndose, ya que la intervención de varios intermediarios desde Comodoro Rivadavia habría logrado apaciguar los ánimos. La tensión venía desde las salidas de la secretaria política, Florencia Papaiani y las bajas de los asesores Simón Cimadevilla y Javier Cunha, todos vinculados a Gustavo Mac Karthy, por lo que tras varias reuniones y gestiones oficiosas, se pudo bajar la espuma con miras al 2023.

La expectativa ahora es que quienes perdieron sus cargos (nada se pierde, en fin… todo se transforma) sean reubicados en otras funciones. En las últimas horas, también fueron muchos los intentos y llamados para evitar que la diputada Belén Baskov avance con su decisión de romper y formar un bloque unipersonal.

¿Paro político en Economía?

La medida de fuerza que llevan adelante empleados del área del Ministerio de Economía tendría motivos vinculados a un trasfondo político, según reconocen en voz baja varios de los actores, más allá de los reclamos salariales. En ese mar de fondo se incluye la vinculación de Guillermo Quiroga, titular de ATE, esposo de la ministra de Familia, Mirta Simone, en tanto se habla también de pases de facturas con otros integrantes del gabinete, como los ministros de Gobierno, Cristian Ayala y de Economia, Oscar Antonena. Si bien el paro explotó en el área de hacienda, también podría originarse en algunas negociaciones que involucran al Ministerio de Familia y el pase a planta de agentes de esa cartera que conduce Simone.

En apoyo a esas especulaciones, circularon en las últimas horas copias de recibos de sueldos de los empleados de Economía, con haberes importantes, ya que en las categorías más bajas arrancan en un piso de 120 mil pesos mensuales.

Se enojó y aPROVECHó para pegarles a Castro y Arcioni

El presidente del PROVECH, Daniel Silva, emitió un duro comunicado contra el flamante ministro de Seguridad, Miguel Castro, quien dijo en los últimos días que buscará revitalizar al partido Vecinal de Chubut.

“Castro es un mentiroso y caradura, hablar del PROVECH cuando él presentó su dimisión, junto al resto de los intendentes y/o ex intendentes hace varios años –comienza diciendo el comunicado-. Es inadmisible seguir escuchando estos personajes de la vieja política, que por un poquito de poder hacen y dicen cualquier barbaridad. Castro NO es más afiliado del PROVECH, no porque lo echamos nosotros, sino porque él junto a varios ex y/o Intendentes renunciaron hace muchos años ante la Justicia Electoral Provincial (adjuntamos copias de las renuncias). Decir que viene a reflotar el PROVECH cuando NO es afiliado es una barbaridad”.

Tras cuestionar a Castro por su apoyo al actual intendente de Cholila, Daniel Bourdargham, Silva añade que fue mucho sacrificio sostener al partido, además de recuperar “los valores y los principios en la política” y “por otro lado nos encontraba en la cordillera con estos ex intendentes manchado en causas judiciales”.

Palito para el gobernador

El comunicado del PROVECH también hace referencia al gobernador Mariano Arcioni, a quien le advierten que “traer a Castro para entrometerse en la vida partidaria de otro partido es de miserable y estos actos deben ser repudiable por toda la clase política. Si quiere armar el Frente Renovador, hágalo con estos ex intendentes –dice el texto, en referencia al gobernador- pero no venga a entrometerse en la vida democrática de otro partido al que no pertenece él, ni estos ex intendentes. (…) En este nuevo PROVECH los sinvergüenzas y condenados judicialmente no tienen cabida”.

Los armados políticos del gobernador a 3 bandas

A propósito de los movimientos políticos del gobernador, el secretario general de la Gobernación, Alejandro Sandilo, dijo en la última semana que la conformación del Frente Renovador, apunta más allá de la relación personal del gobernador Arcioni con el líder de ese espacio político nacional, Sergio Massa. Sandilo buscó la tangente cuando se le consultó cómo se posicionará el mandatario provincial en el escenario electoral, donde podrían participar el Frente Renovador, el Chusoto, por el que resultó electo el mandatario actual; y el PROVECH, que uno de sus flamantes ministros busca revitalizar.

En igual sentido, Sandilo expresó su opinión personal sobre la posibilidad de la ley de lemas: “No me gustan las PASO, creo que habría que volver a las internas partidarias cerradas, o bien pensar en la ley de lemas, para definir las internas en la elección general, como una opción”, expresó uno de los hombres más cercanos al mandatario personal.

Castro y el tiro por elevación a Massoni

A propósito de Miguel Castro, otra de sus primeras definiciones apuntó a marcar una fuerte diferencia de estilos con su antecesor en el cargo. Sin nombrarlo, la referencia elíptica no fue para Leonardo Das Neves, sino para Federico Massoni, al referir que no iba a actuar como un jefe de policía más, con exceso de despliegues como el que caracterizaba al ex funcionario.

“Un ministro no es un jefe de policía paralelo”, advirtiendo, rechazando aquellas apariciones (que a su vez eran reproducidas por un equipo de prensa propio). Castro fue más allá y añadió que esa conducta pudo haber motivado casos como el de la policía condenada en Puerto Madryn por abusos en la época de la cuarentena en Puerto Madryn tenía que ver con una impronta que bajaba desde la conducción, donde había un exceso de protagonismo.

El problema del agua en Comodoro Rivadavia volvió a ser parte del debate en el Concejo Deliberante. En la última sesión, se decidió convocar al ministro de Infraestructura, Gustavo Aguilera y el presidente del Instituto Provincial del Agua, Nicolás Cittadini, para que informen en qué etapa se encuentran las obras paliativas y la posible licitación del azud derivador del lago Fontana. Hubo fuertes críticas a la falta de atención, en comparación a la gravedad del problema. ¿Vendrán?