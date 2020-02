ROSARIO (ADNSUR) - El presidente Alberto Fernández encabezó este jueves un acto en Rosario al cumplirse 208 años del primer enarbolamiento de la bandera argentina realizado por el general Manuel Belgrano a orillas del río Paraná. Acompañado por el gobernador, Omar Perotti, y varios funcionarios, el mandatario hizo alusión a la ola de criminalidad que vive la ciudad santafesina y dio su compromiso de trabajar para “solucionar los problemas que el narcotráfico y el crimen organizado han creado".

“Vamos a dar la batalla que tengamos que dar junto al intendente y el gobernador. Los criminales no tienen derecho a adueñarse de la vida de los rosarinos”, aseguró arriba de un escenario montado frente al Monumento a la Bandera y de cara al río. Luego advirtió: “Estoy aquí para solucionar los problemas que el narcotráfico y el crimen organizado han generado en Rosario y Santa Fe”.

El Presidente dijo que hablaba “sin medias tintas” porque “la Argentina no tiene espacio para soportar el crimen organizado ni ningún otro delito". Además, apuntó contra la policía y la justicia provincial. “Yo sé lo que pasa con la policía de nuestro país y la policía de Santa Fe. Sé lo que pasa con la Justicia de nuestro país y la justicia de Santa Fe. Vamos a hacer lo que haga falta para que dejemos de reclamar justicia y veamos castigados a los culpables del delito”, sentenció.

“Estoy aquí celebrando el día en que Manuel Belgrano izó la bandera en esta ciudad, pero también estoy aquí para poner la cara ante ustedes y decirles que soy un rosarino más para reclamar justicia”, afirmó Fernández, que pocos minutos antes había estado reunido con familiares de víctimas.

El mandatario estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro; el ministro de Defensa, Agustín Rossi; el ministro de Educación, Nicolás Trotta; el gobernador Omar Perotti, la vicegobernadora Alejandra Rodenas y el intendente de Rosario, Pablo Javkin.

Durante su discurso anticipó que estará presente en Rosario el 20 de junio, para el acto por el día de la Bandera, y que para ese momento “los rosarinos van a haber encontrado muchas respuestas del gobierno nacional al problema que tienen de inseguridad”.

“Esto no es solo un discurso. Estoy de cara a ustedes diciéndoles qué compromiso vengo a asumir”, sostuvo, al tiempo que les pidió a los santafecinos que el 20 de junio “salgan a la calle" para “demostrarle al crimen organizado que no les tenemos miedo”. “Los que tienen que estar preocupados son ellos”, indicó.

En otro tramo del acto, el Presidente hizo una pequeña alusión a la decisión del gobierno de Mauricio Macri de colocar animales autóctonos en los billetes y sacar a los próceres argentinos. “Manuel Belgrano fue un hombre inmenso. A veces, cuando veo en los billetes tantos animalitos y no lo veo a Belgrano, no saben lo mal que me siento”, expresó.