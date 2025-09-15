¿UN TRIUNFO EN BUENOS QUE SE CELEBRÓ EN CHUBUT?

Suele haber malas lenguas en política, al punto de que el chiste común en ciertos ámbitos es que, en algunos casos, de morderse podrían caer envenenados cual serie medieval en plataforma de streaming para pasar un domingo a la tarde. Tal vez sea una exageración, pero la imagen bien cabe al comentario escuchado con relación al resultado electoral del domingo pasado en la provincia de Buenos Aires:

“Hubo dos que festejaron mucho: uno fue Kicillof. Y la otra fue Ana Clara”. La maliciosa expresión, no provino de las huestes peronistas, desde donde suelen hacer fila para pelear con la legisladora, sino desde algún pliegue interno de Despierta Chubut. Ocurre que la excandidata a intendente de Comodoro también tiene sus “internas” y su candidatura no es del todo avalada por esos sectores, que incluso no confían en su performance o llegada al electorado.

¿Por qué se alegraría Romero, con el triunfo de Axel? Según aquel razonamiento, la fuerte derrota del mileísmo en el conurbano, con la inevitable proyección que algunos hacen hacia el resto del país, habría traído alivio por lo que puede desdibujar, aún más, a la opción libertaria en Chubut, de un bajísimo perfil y apostando solamente a pegar la figura de sus referentes a la de Javier Milei. Al debilitarse más la tercera opción, la posibilidad de retener una de las dos bancas en juego queda cerca, según reflejarían encuestas que la ubican en segundo lugar, detrás de Luque, pero muy por encima de la tercera opción, Maira Frías.

INMOBILIARIAS EN LA LUNA

A propósito de la campaña para la diputación nacional, el gobernador Ignacio Torres no sólo se la puso al hombro, sino que su candidata también busca alinear permanentemente la propuesta legislativa con la gestión de gobierno. En su mensaje al electorado, suele enumerar los logros de la gestión provincial. Sin embargo, la legisladora nacional se anotó un punto en la última semana, cuando logró, junto a otros legisladores nacionales, el dictamen por mayoría para la ley del hidrógeno verde, lo que ahora deberá ser llevado al recinto.

El tema despertó un cruce con otro diputado nacional por Chubut, José Glinski, quien respondió con una chicana a las críticas de la diputada hacia el kirchnerismo, que tenía su propio dictamen y no acompañó el de la mayoría: “Nosotros apuntamos a aprovechar todas las fuentes de energía, como el gas y la energía nuclear, pero ellos hablan sólo del hidrógeno verde, que en este momento es como vender terrenos en la luna”, disparó Glinski, lo que ya despertó críticas en sectores que impulsan la transición energética y la búsqueda de fuentes como la mencionada.

PRUEBA DE FUEGO POR LAS UNIVERSIDADES

En la semana, la prueba para la diputada chubutense será más compleja, porque la Cámara de Diputados prevé insistir con la ley de Financiamiento Universitario, que fue vetada por el presidente Javier Milei, en medio de una movilización a la que se ha convocado a marchar en todo el país, pero que tendrá epicentro en el Congreso. La diputada había votado en contra del proyecto el año pasado y se abstuvo en agosto último, cuando la Cámara Baja votó nuevamente la ley, con 158 legisladores a favor, 75 en contra y 5 abstenciones.

En esta oportunidad, las posiciones quedarán muy expuestas, sobre todo en un momento en que el gobernador Torres busca marcar diferencias con el presidente Javier Milei. Se descarta que César Treffinger votará para defender el veto, mientras los peronistas Glinski y Alianello mantendrán la postura favor, a la que se sumaría también Jorge Avila, que en agosto votó a favor.

UN BOMBERO PARA LAS EMERGENCIAS

Causó cierta sorpresa que el Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia aprobase el jueves la ampliación presupuestaria de 40.000 millones de pesos y la emergencia económica pedida por el intendente Othar Macharashvili. La extrañeza fue porque había una agenda de reuniones con secretarios para esta semana, a fin de tratar en detalle los nuevos gastos, pero todo se precipitó entre la tarde del miércoles y la mañana del jueves, con despachos favorables para tratar ambas iniciativas (que llegaron juntas, pero fueron desdobladas). Más sorpresa aún: se aprobaron por unanimidad. ¿Qué había pasado?

La presencia del intendente y su vice, Maximiliano Sampaoli, en Buenos Aires, para participar de los cócteles de la Expo Oil&Gas, posibilitó el diálogo, ya que también se encontraba el secretario de Hacienda Fernando Barría, para agilizar los tiempos y avanzar en la sesión del jueves.

La necesidad de compensar partidas, debido a una caída de la recaudación propia en alrededor de 15 puntos por sobre lo esperado, más el excedente generado por otras variables vinculadas al dólar y los movimientos positivos que esto originó, fue parte del diagnóstico técnico para convencer al presidente del Concejo que, una vez más, activó su rol de ‘bombero’ y el “protocolo de consensos”, según cuentan quienes recorren los pasillos legislativos, con un regreso anticipado desde Buenos Aires para convencer a la tropa propia y también a la ajena.

EL TELÓN DE FONDO DE LA CAMPAÑA

No viene al caso aburrir con detalles de la negociación con uno y otro sector, pero el mapa político del Concejo puede definirse en dos o tres trazos principales. Una de las primeras líneas de resistencia aparecía, como suele ocurrir, por los concejales más cercanos a Juan Pablo Luque, que habían cuestionado en los días la adhesión a la emergencia provincial. Había en ese ámbito, también, algunas dudas sobre las obras a priorizar con los 14.000 millones de pesos adicionales para ese ítem. Algunos mal pensados, de los que nunca faltan, creyeron que había un interés vinculado a la campaña electoral. Seguramente no es así. Qué va.

Por el lado de la oposición, las voces críticas llegaban desde quienes responden directamente a Ana Clara Romero. También en este caso, no se vería con agrado, según el lenguaje legislativo, que haya fondos frescos para una campaña que se encamina a su fase más intensa, en la que las licitaciones de obras en sectores puntuales pueden aportar coloridas fotos al candidato oficialista (si es que el intendente cediera a esa pretensión).

Finalmente, luego de las reuniones respectivas, hubo acuerdos y todos contentos. Se aclararon dudas sobre las obras que se buscará priorizar, que van desde asfaltado de algunas calles en determinados barrios, hasta redes de gas y alguna que tiene impulso conjunto entre Provincia y Municipio, como la financiación compartida para la descarga al mar de la avenida Roca. Y se convino acotar la emergencia, que en Provincia llega hasta fines del año próximo pero que en Comodoro se limitó hasta diciembre próximo, con una prórroga por 60 días. Por eso, según se cuenta también, algún llamado a Rawson, con el concejal Martín Gómez como mediador, terminó por convencer también al bloque opositor de que acompañara ambas iniciativas.

En lo que interesa a los vecinos, la mayor importancia de estas discusiones de la “cocina” legislativa debería verse reflejada en que, por fin, alguna de esas obras de infraestructura más esperadas para toda la ciudad, por fin empiecen a activarse. Al fin y al cabo, la mayor pregunta de la comunidad se vincula al slogan publicitario de las transmisiones futboleres: “Y…¿arranca o no arranca?”.

DEL LEÓN A LAS BOLAS DE FRAILE

Parece que un concejal que había empezado con el muñequito del león en su banca, como flamante adherente por entonces al presidente Javier Milei, ahora empezó a despedirse de ese espacio. Se trata del concejal Omar Lattanzio, quien en la última sesión del Concejo expresó su decepción con el gobierno libertario, tras las elecciones en la provincia de Buenos Aires. “El PICH no participó en esas, hasta marchó y no sé si no le voy a cambiar el nombre a mi bloque”, bromeó el edil, en respuesta al presidente del Concejo. Tiene experiencia en el cambio de nombres y bloques: había iniciado su primera gestión como concejal de Juntos por el Cambio, se peleó rápidamente y formó el unibloque ‘Raúl Alfonsín’, mientras que en diciembre de 2023, león mediante, se reconvirtió a bloque PICH.

“Hoy tenemos a quien maneja el poder en la Argentina a una señora que hasta hace dos años rellanaba las bolas de fraile… una pastelera”, dijo Lattanzio, dejando la pausa justa para provocar sonrisas durante la sesión, haciendo referencia a Karina Milei y toda la saga “del 3%”. Y añadió: “Creo que voy a morir y no voy a ver a un patritoa que quiera sacar a este país adelante”.

Y trazó su particular visión de las elecciones en Buenos Aires: dijo que el peronismo no debe festejar, porque la gente en realidad castigó al gobierno de Milei, al que denostó por “lo que hizo con el Garraham, por lo que hizo con los jubilados y discapacitados, que dijo que iba a terminar con la casta pero está rodeado de casta, salvo la que rellena las bolas de fraile”, dijo. Parafraseando a Perón, el concejal podría decir que se convirtió en un “león herbivoro”. ¿A qué partido pasará ahora?

PASIÓN OCULTA

Las elecciones de Buenos Aires dieron para más. El concejal Martín Gómez criticó a Juan Pablo Luque por aparecer abrazado en una foto con Martín Katopodis, ex ministro de Infraestructura de la Nación (durante el gobierno de Alberto Fernández). “Nos toma por tontos, porque ¿qué obras se hicieron?”, preguntó el edil opositor, en referencia a la gestión de aquel gobierno. “Capaz que con las 500 obras que dicen que hicieron, deben estar las obras de los acuíferos, o del pluvial de la avenida Roca y el observatorio de aves de Caleta Córdova. Faltó Lamens en la foto”, disparó.

Le respondió la concejal Maite Luque: “Habla con mucha pasión de nuestro candidato, porque de su candidata, Ana Clara Romero, ni la menciona”, disparó.

UN MUNDO DE 20 ASIENTOS Y SEIS SOBRES

Este lunes se abrirá el primer sobre de la licitación del transporte y podrá saberse si las seis empresas que finalmente compraron sobres, presentaron ofertas concretas para quedarse con el servicio. A juzgar por la cantidad de interesados, el negocio no parece tan malo, aunque quienes conocen de cerca el tema aseguran que tanta participación se debió a dos motivos: un impulso de una empresa dedicada a la construcción de carrocerías (que si no le vende a uno, les venderá a otros) y el bajo costo del pliego, que para esa escala, resulta relativamente accesible, por sólo 2,5 millones de pesos, tratándose de un negocio de casi 3.000 millones al mes.

Hubo rumores de posible impugnación de algún participante y otros comentarios que suelen condimentar este tipo de instancias, pero parte de la trama empezará a revelarse hoy, aunque habrá que esperar todavía bastante tiempo para las definiciones. Primero vendrá la evaluación de antecedentes técnicos y luego, atravesada esa etapa, la evolución de ofertas económicas. Por lo pronto, el sexto interesado sería un grupo empresario de Posadas, que compró el pliego el lunes, al igual que la empresa local Petrosar. Estas dos participaciones serían las obervables por otros competidores, ya que según cómo se interpreten los plazos (que pueden adquirirse hasta 5 días hábiles antes de la apertura), podrían haberlo hecho fuera de término.

SANTA CRUZ, ENTRE JERINGAS Y FAVORES

Desde que Claudio Vidal se calzó la banda de gobernador, Santa Cruz parece haber encontrado una nueva farmacia de cabecera: la droguería Suizo Argentina. Según publicó La Politica Online, en apenas un año, las compras provinciales a esta firma —investigada por presunto pago de coimas a Karina Milei y los Menem— superaron los 46 mil millones de pesos, una cifra que no se explica ni por la inflación ni por las necesidades reales del sistema de salud santacruceño .

La Caja de Servicios Sociales (CSS) redujo prestaciones, dio de baja medicamentos del vademécum y, sin embargo, las compras se dispararon hasta un 1090% en junio. ¿La paradoja? Se adquirieron incluso prótesis, a pesar de que la ley provincial lo prohíbe

Fuentes provinciales aseguran que Santa Cruz se convirtió en uno de los tres principales clientes de la droguería de los Kovalivker, en un esquema que recuerda al “modus operandi” de Lule Menem: cerrar alianzas políticas y luego direccionar contratos millonarios.

Se dice que el gobernador pasa los días refugiado en Calafate o, incluso, en Comodoro Rivadavia. ¿Se estará curando en salud?