Desde la provincia hasta el escenario mundial. Así podría resumirse el recorrido de Leticia Báez, enfermera, magíster en Educación para Profesionales de la Salud y referente del cuidado profesional en Argentina, quien este año representa al país en el prestigioso Congreso Internacional de Enfermería 2025, que se celebra en Helsinki, Finlandia.

El evento, organizado por el Consejo Internacional de Enfermería (CIE), reúne a más de 6.500 profesionales de todo el mundo para debatir, compartir investigaciones y construir políticas sanitarias con impacto global. Este año, el lema del encuentro es "Enfermería: una voz para liderar" , y Leticia fue seleccionada para exponer una investigación clave que desarrolló en el marco de su tesis de maestría, centrada en la evaluación de competencias en estudiantes de enfermería.

La historia que une a Leticia con nuestra provincia es muy especial. De amor a primera vista se podría decir. Entrerriana de nacimiento, estudió y trabajó en Buenos Aires, hasta que unas vacaciones en la zona le cambiaron la vida. "Me enamoré del pueblo en unas vacaciones, dejé mi C.V. y me llamaron para trabajar. Me costó unos meses tomar la decisión de mudarme pero no me arrepiento ni un poco de haber elegido este lugar", confiesa.

Sobre su participación en tan prestigioso evento, describe que “En septiembre envié el resumen de mi investigación para la convocatoria del congreso, y no podía creer cuando me avisaron que había sido seleccionada. Fue una mezcla de alegría inmensa y una carrera contra el tiempo para organizar todo a nivel personal, familiar y profesional”, cuenta Leticia desde Helsinki.

El estudio que presentará forma parte de un proceso de formación profundo, con un fuerte compromiso con la mejora continua del ejercicio profesional y la formación de nuevos enfermeros y enfermeras. “Para mí, la enfermería es un modo de vida, y la capacitación permanente es parte de mi constante”, sostiene.

Báez es la única investigadora argentina seleccionada este año para disertar en el evento. "Es un verdadero honor poder representar a mi provincia y a mi país en este espacio de intercambio tan enriquecedor. Siento una enorme responsabilidad, pero también mucha gratitud", destaca.

El trabajo que expondrá fue evaluado y seleccionado por el comité científico del CIE, en un proceso altamente competitivo que convoca todos los años a profesionales de todos los continentes. “Todavía no puedo creer que estoy dialogando con referentes de la enfermería de países como China, Japón, África y América del Norte y del Sur. Es algo que soñé mucho tiempo, pero vivirlo es indescriptible”, relata.

Detrás de esta presentación internacional, hay una historia de esfuerzo, vocación y apoyo familiar. “Mi familia es mi apoyo y mi motivación cada día. Mi marido me acompaña en cada paso, y mis tres hijas son mi motor para mejorar siempre. Este logro también es de ellos”, comparte emocionada.

En estos días previos a su presentación, Leticia ha recibido mensajes de apoyo y felicitaciones de colegas de toda la provincia y de distintas partes del país. “Me pone muy feliz el acompañamiento de las personas que me desean buenas vibras. Recibí mensajes de compañeros y colegas que vieron la noticia en las redes sociales y se alegraron mucho. Eso me llena el corazón”, afirma.

El Congreso Internacional de Enfermería no solo representa un espacio para compartir conocimientos, sino también para reforzar el rol estratégico del personal de enfermería en los sistemas de salud de todo el mundo. Leticia Báez es parte de esa voz global que este año, desde Finlandia, pone en alto el nombre de la enfermería argentina.