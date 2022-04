Desde “los 4 fantásticos” hasta los hermanos Manes, la política chubutense da para todo

Abogados del gobierno con sueldos judiciales

Mucho ruido provocó el convenio colectivo acordado en el Ejecutivo Provincial con la Asesoría General del Gobierno, que posibilita enganchar los sueldos de ese sector de los abogados estatales con los de la justicia de Chubut. El argumento oficial fue que el sector se estaba quedando sin abogados, porque los sueldos no eran suficientemente atractivos, por lo que se quedaba sin gente para hacer el trabajo. El acuerdo provoca encontronazos puertas adentro del gobierno, porque plantea fuertes diferencias con sectores como Salud y Educación, que al ser un número muy alto de trabajadores quedan en desigualdad de condiciones. Y segundo, provoca tensión con diputados provinciales que están peleando con el Poder Judicial para que modifique el presupuesto y por otro lado, el Ejecutivo negocia un acuerdo con un sector para que los sueldos queden enganchados con la corte provincial.

El último resultado electoral en Chubut volvió a mandar un mensaje inequívoco a Mario Cimadevilla, quien como precandidato a senador salió como tercer lugar en la interna de Juntos por el Cambio. Sin embargo, dentro del radicalismo su figura sigue teniendo peso y logró integrar la lista de unidad que lo designó como delegado del Comité Nacional de la UCR, partido en el que forma parte de la Mesa de Conducción.

En las últimas horas, “el dirigente de Trelew fue recibido en Buenos Aires por el diputado nacional Facundo Manes”, según la información que trascendió a partir de la inquietud del propio ex senador chubutense, para mostrarse con una de las figuras con mayor proyección a futuro tiene dentro del espacio. Aún no trascendió el motivo de la reunión, aunque no es difícil especular que se habló de política y probablemente de la convivencia dentro del espacio del Congreso en un interbloque que también integra la UCR con el PRO.

Era Manes ¿o su hermano “Chinchulín”?

Claro que a poco de observar la imagen con detenimiento, que se filtró sin mayores precisiones, surgen dudas de si se trataba de Facundo o de Gastón Manes (foto de tapa), el hermano abogado del neruocientífico, que tiene una fuerte participación en los armados políticos de la ascendente figura del radicalismo nacional. De hecho, los pasillos de la política ubican al letrado como un hábil negociador político y uno de los puntales para la proyección de su hermano, por lo que tampoco sería descabellado entender que la reunión de Cimadevilla fue en realidad con Gastón Manes, a quien de chiquito apoderaban ‘Chinchulín’ en su pueblo de origen, Salto, siempre inseparable junto a ‘Goropo’, su hermanito menor, Facundo. Cuentan que el apodo les viene de una tarea que realizaban ambos niños acomodando sillas en un circo, por lo que un pueblerino los bautizó con los apodos de los payasos que alegraban el espectáculo pueblerino.

Lo cierto es que la foto junto a Manes –sea Facundo, sea Gastón- le permite a Cimadevilla recuperar cierto protagonismo a nivel interno, de la mano de contactos que siempre mantuvo a lo largo de su larga trayectoria militante, mostrando que a pesar del bajísimo respaldo popular en las urnas, aún tiene cuerda para rato para mover los hilos en el espacio que mejor conoce: el de la rosca.

Aquel cruce de Nacho con Facundo y el vínculo con Comodoro

Para el escenario de la interna cambiembiesta en Chubut es útil recordar que Facundo Manes fue protagonista involuntario de una polémica con el senador chubutense Ignacio Torres, quien lo acusó de “usar poco el cerebro” luego de haberse quedado escuchando el mensaje completo del Presidente Alberto Fernández en la asamblea legislativa de apertura de sesiones, cuando los miembros del PRO habían decidido retirarse. El planteo le valió al joven senador chubutense, incluso, hasta pedidos de rectificación por parte del presidente del radicalismo a nivel nacional, Gerardo Morales.

Desde el entorno de Torres se salió a explicar luego a qué se debió aquel ataque con los tapones de punta: “En ningún momento le planteamos que se haya quedado en el recinto. Nuestra pelea tiene que ver con que la fundación de Manes tiene un convenio con el municipio de Comodoro Rivadavia, que es el candidato del Frente de Todos y en plena campaña le levantó la mano al candidato local del oficialismo. No nos molesta que se haya quedado en el recinto; nos molesta que en Chubut juega con el Frente de Todos", se indicó a principios de marzo, según publicó en ese momento el sitio A24.

Pérez Catán los atendió a los “4 fantásticos”

El Presidente con mandato recientemente ratificado del CHUSOTO, Máximo Pérez Catán, replicó con dureza a las críticas de los dirigentes que cuestionaron su continuidad en el cargo y lo acusan de buscar perpetuarse en el poder, sin posibilitar la participación a otros. La referencia fue directa hacia Claudia Loyola, intendenta de Camarones, una de las cuatro figuras que hicieron pública su desafiliación, en disconformidad con el presidente:

“Ni siquiera fue a la reunión partidaria ni planteó ningún proyecto para postularse como presidente", dijo Pérez Catán en declaraciones la programa ‘Sin Hilo’, que emiten Canal 12 y ADNSUR. "Tampoco pagó nunca el diezmo ni fue capaz de armar una casa partidaria en su ciudad y pretende conducir el partido a nivel provincial", agregó.

Catán también se burló sobre la foto de los dirigentes que, además de Loyola, concurrieron al juzgado electoral para oficializar su desafiliación al partido: “Parecían los 4 fantásticos”, dijo, en referencia a la intendente, Adrián Pizzi, Marcelo Vaccaro y Fabián Puratich. También atendió al ministro de Salud, a quien desmintió sobre sus dichos de que no le permitieron participar en la conducción partidaria: “Le ofrecimos todos los cargos, desde vicepresidente para abajo, pero los rechazó a todos. Es mentira que no se lo dejó participar”, insistió.

Todo por un sello

Claro que el presidente del CHUSOTO sigue afrontando cuestionamientos, ya que los dirigentes que confirmaron su desafiliación vaticinan el final del partido fundado por el extinto gobernador Mario Das Neves. “El partido va camino de su desaparición”, coincidieron, palabras más, palabras menos, Fabián Puratich y Claudia Loyola, quienes criticaron con dureza al ex intendente de Trelew, acusándolo de pretender regir los destinos del partido desde un escritorio y sin conocer la realidad provincial. La crítica fue escuchada también desde fuentes muy cercanas a la familia Das Neves, desde donde se dijo con amargo tono que “Máximo está vaciando al partido y sólo busca quedarse con un sello”.

Ayala se anota para Trelew

Por primera vez el ministro de Gobierno de Chubut, Cristian Ayala, reconoció que trabaja en un proyecto político de cara a 2023. En declaraciones a Canal 12, el funcionario provincial, que es el ministro más político del gabinete y participa de las negociaciones paritarias con el complejo frente de gremios estatales, ratificó su pertenencia al Frente Renovador en el que se inserta el gobernador Mariano Arcioni y manifestó su interés por impulsar una propuesta municipal en Trelew, de donde es nacido y criado, dando a entender que hay muchas chances de que sea el candidato del F.R en la ciudad valletana.

Se viene la urbanización 3.5

La concejal de Comodoro, Viviana Navarro anticipó que se trabaja en una nueva urbanización en las tierras donde funcionaba el Corralón Municipal, entre Km. 3 y Km.4, en la zona conocida como “Tres Punto Cinco”, donde además se proyecta una nueva centralidad urbana. Eran tierras que en algún momento se pensó para una futura terminal de ómnibus, pero Planeamiento Urbano elaboró proyecto con Centro de Convenciones y Polo Tecnológico.

En el sector hay tierras que pertenecen a YPF y son las que se destinarían para la urbanización, por lo que Navarro precisó que está trabajando junto a la petrolera para avanzar en el cierre y abandono definitivo de pozos que hay en la zona.

“Aunque siempre se habló de un alto costo del cierre de pozos, hay algunos de la década del 20 que tal vez no necesitan un proceso tan complejo y el costo del abandono definitivo no es tan elevado”, puntualizó. Esta semana habrá una nueva reunión sobre el tema, en el que se buscará avanzar en la regularización de esas tierras y otras zonas de la ciudad.

Trelew quiere atraer pesqueras, pero tiene problemas por resolver

El último relevamiento de la Cámara del Parque Industrial de Trelew, del año 2021, muestra que hubo un repunte de la actividad después de un lustro de caída libre y de la debacle de las empresas textiles sintéticas. Esta leve mejora del empleo en ese nicho, a partir de la llegada de una empresa pesquera, que inauguró el intendente Adrián Maderna, es un caso paradigmático de los debates que todavía nadie se animó a dar a fondo.

Al principio la mano de obra fue incorporada a través un convenio entre la Municipalidad y el STIA, que fue pensado para mejorar la productividad y competir con las localidades vecinas de Puerto Madryn y Rawson.

En medio de esta reactivación, se suscitaron conflictos con los "pasantes", que reclamaban ser trabajadores al igual que sus pares de las otras pesqueras locales. Lo que en algún momento había sido pensado como una forma de entablar acuerdos entre las empresas y los gremios para alentar la inversión privada, devino en una bolsa de empleo solventada por el municipio.

Los "pasantes" no tardaron en reclamar -con razón- ser considerados como trabajadores con los mismos derechos que cualquier otro ciudadano. En la coyuntura el conflicto se solucionó, pero sigue estando abierta la cuestión de fondo: ¿Cómo harán empresarios y gremios, para incrementar la productividad y competir con las industrias de las ciudades vecinas, si no hay incentivos para que las industrias elijan radicarse en Trelew?

Las inversiones que pierde Trelew por falta de agua en el Parque Industrial

Hace unas semanas varias empresas grandes del Parque Industrial tuvieron que parar la producción 24 horas porque no tenían agua. No fue un suceso aislado. Hace tiempo que los empresarios vienen reclamando que solucionen el problema de la provisión de agua y de los efluentes, un tema clave para el Parque Industrial.

Las instalaciones, de más de 40 años, están colapsadas y los empresarios vienen reclamando una inversión que se sigue dilatando. Si el Parque Industrial de Trelew no tiene un recurso tan básico como la provisión de agua y tratamiento de efluentes, es difícil que puedan seguir creciendo las pesqueras, según razonan los empresarios.

El caso emblemático sucedió durante la crisis hídrica de abril del 2017 que dejó a Trelew más de 20 días sin agua. No hace mucho, una importante firma de una conocida marca de gaseosas, líder en el mundo, tenía proyectado ampliar sus instalaciones para producir una línea de aguas saborizadas. Al parecer, en la ciudad “no pudieron garantizar la provisión de agua que necesitaban y la empresa se radicó en Bahía Blanca”, se quejaron varios.

¿Se muda el parque liviano?

El intendente Adrián Maderna hace un tiempo que envió al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para declarar productivas las tierras donde se va a instalar el Parque Industrial Municipal, en el norte de Trelew, a la vera de la ruta 3, frente al aeropuerto.

No se sabe por qué el proyecto hasta ahora no avanzó en el Concejo Deliberante. Un edil justicialista que hace poco habló con Maderna, tendría pensado activarlo esta semana para avanzar en el tema. Hay un dato duro que no pasó inadvertido en el Concejo Deliberante, que es sintomático. Existen varios pedidos de excepción de pequeñas industrias para que puedan seguir expandiéndose dentro del ejido urbano. Los ediles se ven en la encrucijada de tener que limitar los proyectos de ampliaciones de empresas del Parque Industrial liviano, o tener que molestar a vecinos que están construyendo sus casas.

La idea es que el Parque Industrial liviano, que está rodeado por la incipiente urbanización, vaya a parar al nuevo Parque Industrial Municipal, en las afueras de la ciudad, donde los empresarios tendrán la posibilidad de expandirse en una zona estratégica.

La otra pregunta que se desprende de esta falta de espacio para las Pymes que buscan seguir creciendo es, ¿qué está pasando en el Parque Industrial pesado, donde hay fábricas vacías y cascos abandonados?

Al parecer queda pendiente un arduo trabajo para relevar en qué en qué condición están esos cascos abandonados, y en todo caso revocar el dominio. En Trelew entienden que esa es una tarea que le corresponde al gobierno de la provincia, que tiene jurisdicción sobre el Parque Industrial pesado, pero ante la inacción optaron por armar otra zona industrial a la vera de la ruta 3.

El municipio reparará patrulleros y espera cámaras de seguridad

La semana pasada el intendente Adrián Maderna y el secretario coordinador de gabinete, Norberto Yauhar, se reunieron con el jefe de la Unidad Regional Trelew, Juan Carlos Jara. Era un encuentro que había quedado pendiente después de las protestas y destrozos del No a la Mina, en diciembre del año pasado.

En los pasillos de la Unidad Regional se escuchó decir “no vamos a hacer política”, sino que a los policías nos interesa estar cerca de la comunidad y dar soluciones. En la reunión quedaron en hacer algo muy práctico, que hace tiempo que la policía venía demandando.

Se sabe que hay una escasez preocupante de patrulleros en las comisarías. La Municipalidad se ofreció a reparar los patrulleros de los policías para que todos estén en la calle. Y no solo eso: también pusieron a disposición móviles de la Guardia Urbana para acompañar a los efectivos en los patrullajes.

Paralelamente, ya están acordando los puntos estratégicos donde colocarán las cámaras de seguridad que llegarán del Gobierno Nacional, a través de la provincia, al centro de monitoreo de Trelew. Un pequeño paso para la Policía, un gran paso para la seguridad.