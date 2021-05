Denunciaron a una diputada por sacarle la mitad del sueldo a sus empleados

La diputada nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), Estela Regidor quedó envuelta en un escándalo al ser denunciada por quedarse con la mitad de los salarios de sus empleados asesores.

La legisladora por Corrientes asumió su banca en el año 2017. Y según publico La Nación, "se quedaba con la plata de los empleados, y los amenazaba con echarlos si se negaban".

En una serie de audios que fueron grabados por las propias víctimas, se escucha a Regidor decir que sus asesores solo cobrarán la mitad del salario, mientras que el resto le será entregado directamente bajo amenaza de rescindir contrato a quien no esté de acuerdo.

“Ahora sigamos y lo dejamos todo igual. El que no está de acuerdo me dice porque hoy es 25 y podemos rescindir perfectamente el contrato. Van a cobrar 40.000 pesos cada uno".

Ante los cuestionamientos que qeudaron registrados en el video, la legisladora realizó un insólito argumento: "Yo sé vos me dirás que tu familia y demás, pero yo también tengo familia y he dejado de ganar y de ahorrar. Yo sé que otros diputados también se lo quedan, no hacen las donaciones que yo hago, ni contratan en negro como yo contrato. Tengo gente a la que le doy una ayuda económica en negro". Y agregó que "Cada uno va a cobrar 40.000 pesos, el resto es reintegro”.

En otro de los audios, Regidor explicó cómo es el mecanismo: “Vos tenés que tener un sobre de cada uno, entonces cuando ellos te dan hacés el recuento, ponés el nombre y cerrás el sobre, y yo te voy a decir cada mes a quién le vas a entregar. Vos te encargás de ellos, yo me encargo de lo que es mío. Lo mío es mío". "Si el recibo en mano dice 80, entonces 40 se quedan y 40 ponés en la otra”, concluyó.