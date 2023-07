Denuncian que Patricia Bullrich usó en su spot imagen de un documental sobre la pobreza en 2019

La precandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, utilizó en su spot de campaña parte de un documental realizado en el año 2019 por el portal Filo News para criticar los índices de pobreza durante el gobierno de Mauricio Macri, según denunciaron en las redes sociales los comunicadores sociales que estuvieron a cargo de la realización de la pieza.

"Este testimonio que usa Bullrich en su spot de campaña forma parte del documental 'Comer en la calle' que hicimos con Filo News en 2019, durante la gestión de Mauricio Macri", reveló en su cuenta de Twitter el licenciado en Comunicación Ignacio Corral.

En declaraciones periodísticas, Corral explicó que ni a él ni al director de Filo News los contactaron desde el equipo de campaña de Bullrich para solicitar autorización para incluir sus imágenes en el spot electoral.

Ayer, Bullrich lanzó un spot de campaña con un mensaje que pone el acento en la "fuerza", y en el que advierte que si es electa aplicará un plan económico que deberá ser "defendido en las calles".

La exministra de Seguridad sostiene, además, que con "diálogo y consenso" no se combate a "los narcos en Rosario" ni a la "corrupción", en una clara diferenciación de las premisas que propone su rival en la interna de la coalición opositora, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

"Fuerza, porque el diálogo no saca a los narcos de Rosario. Porque la corrupción no se termina con consenso. Porque no se acuerda con las mafias", afirma Bullrich en una voz en off mientras se suceden varias imágenes en un video que marca el inicio de sus actividades proselitistas en los medios de comunicación.

En una de las imágenes, aparece una mujer llamada Silvana, que cuenta que vino a Buenos Aires desde Chaco junto a la pareja que la dejó, y explica por qué terminó en la calle: "Sufrimos hambre", dice en el video

Ese fragmento aparece de la misma manera en el documental, 'Hambre en la calle comer en la calle', con diferentes testimonios de gente que cuenta cómo la sufre. El documental de donde se extrajo la imagen dura 10 minutos y 13 segundos y también en el segundo 13 es donde aparece por primera vez Silvana contando su testimonio.

El spot de JxC -difundo ayer por redes sociales- finaliza con las palabras "orden, coraje, valentía y decisión" y el nombre de Bullrich y su compañero de fórmula, el exdiputado radical Luis Petri, con quien compartirá la boleta Lista132 B de JxC.

Este spot, reformulado para diversos soportes, será uno de los que comenzará a circular desde mañana a través de distintos medios de comunicación durante los siguientes 33 días, con vistas a las PASO del 13 de agosto.