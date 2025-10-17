La celebración del Día de la Lealtad peronista en Comodoro finalizó con incidentes y agresiones. Según informaron dirigentes presentes en el acto realizado este viernes por la tarde en el estadio Socios Fundadores, un gremialista atacó a golpes al secretario general del municipio, Andrés Blanco.

El señalado por el ataque es Juan Lagoa, representante del Sindicato de la Carne, quien habría tenido una violenta reacción antes de que tomara la palabra el candidato a diputado nacional Juan Pablo Luque.

Tras los incidentes, los intendentes de Comodoro y Sarmiento, Othar Macharashvili y Sebastián Balochi, se retiraron del lugar.

El jefe comunal de Comodoro había encabezado el inicio del acto, acompañado por importantes figuras del gabinete municipal y del arco político regional. La celebración se enmarcó en un clima de festejo y reivindicación, donde los bombos, las banderas y los cánticos tradicionales del peronismo fueron los protagonistas.

La jornada sirvió no solo para recordar la movilización opular que exigió la liberación Juan Domingo Perón, el 17 de octubre de 1945, sino también para consolidar la unidad del frente "Unidos Podemos" de cara a las elecciones del 26 de octubre.

En ese marco, estuvieron presentes los principales candidatos y referentes de la lista, quienes compartieron el escenario y el contacto directo con la militancia. Entre las figuras políticas destacadas que participaron del acto se encontraban el exdiputado nacional, Santiago Igón; y el diputado provincial de Chubut, Emanuel Coliñir, entre otros dirigentes locales y provinciales.

Acompañado de su compañera de boleta, Lorena Elisaincin, Luque brindó un discurso enfocado en las elecciones de octubre. “Mientras algunos nos hacen operaciones y carpetazos, presiones de todo tipo, nosotros hemos contestado con algo muy importante, muy sencillo pero muy profundo, que es escuchar a cada pueblo, escuchar a cada lugar de la provincia. Sabiendo el momento que están pasando, le pedimos a los chubutenses que tengan esperanza, porque este proyecto busca de una vez por todas sacar a esta provincia adelante”, .