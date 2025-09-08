Del abrazo de Massa y Kicillof al saludo de Cristina Kirchner: las repercusiones de la elección en Buenos Aires

Este domingo 7 de septiembre, en el marco de las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, se desarrolló un comicio histórico marcado por el desdoblamiento de los comicios nacionales y una fuerte expectativa por los resultados. Con el 84,3% de las mesas escrutadas, los datos oficiales muestran una clara ventaja para Fuerza Patria, que se consolida como la fuerza más votada.

Hasta el momento, Fuerza Patria obtiene el 46,94% de los votos, lo que equivale a 3.341.093 sufragios. En segundo lugar se ubica la alianza La Libertad Avanza, con 33,86% y 2.410.484 votos. Más atrás aparece el espacio Somos Buenos Aires, con 5,41%, que representa 385.280 votos.

Estos resultados representan un fuerte respaldo para el peronismo bonaerense en su primer gran test electoral frente al oficialismo nacional. La diferencia de más de 13 puntos sobre LLA marca una tendencia clara, en una elección donde también se registró una participación mayor a la esperada.

LAS REPERCUSIONES POLÍTICAS

Tras conocerse los primeros resultados oficiales, dirigentes de distintas fuerzas comenzaron a pronunciarse.

En medio de los festejos por el resultado de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, una imagen se viralizó rápidamente en redes sociales: el abrazo entre Sergio Massa y el gobernador Axel Kicillof, símbolo del clima de euforia que reinó en el búnker de Fuerza Patria.

La foto, tomada minutos después de conocerse los datos oficiales con más del 84% de las mesas escrutadas, refleja la sintonía política entre ambos dirigentes y el alivio del peronismo tras consolidarse como la fuerza más votada en el principal distrito del país.

Tras confirmarse la amplia ventaja de Fuerza Patria en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, Cristina Fernández de Kirchner se mostró exultante y decidió salir al balcón de su residencia en San José para saludar a la militancia que se había acercado a celebrar el resultado.

El gesto de la exmandataria fue una señal de respaldo al espacio peronista, que logró imponerse con holgura en una jornada electoral clave.

“HEMOS CONSTRUÍDO UN TRIUNFO CONTUNDENTE”

La diputada nacional de Unión por la Patria, Cecilia Moreau, celebró el amplio triunfo de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires y destacó el rol clave de la militancia y los intendentes en el desarrollo de la jornada electoral.

"El reconocimiento a toda la militancia que hizo posible este triunfo. Esta noche hemos construido con la unidad del peronismo y el campo nacional y popular un triunfo contundente y rotundo en la provincia de Buenos Aires", expresó Moreau, en declaraciones tras conocerse los resultados oficiales.

Además, puso en valor el trabajo territorial de los jefes comunales frente al complejo contexto económico: "Los intendentes, desde sus territorios, demostraron una enorme capacidad de organización y contención con una sociedad que está sufriendo el ajuste, el abandono y la motosierra. Este 7 de septiembre, la PBA marcó un camino que nos llena de esperanza, que vuelve a demostrarnos que hay futuro", concluyó.

"HOY LA PROVINCIA LE PONE UN FRENO A MILEI"

"Contamos con datos muy avanzados de casi todos los municipios de la Primera Sección. La Provincia le está diciendo no a Milei, que quería dividir al país en dos de manera injusta. Hoy ese proyecto se termina porque una gran parte de los bonaerenses le está dando la espalda", había mencionado Katopodis, candidato a senador provincial por la Primera Sección de Fuerza Patria, minutos antes de conocerse los datos oficiales.