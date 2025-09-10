Este miércoles por la mañana se concretó en la sede de la Dirección General de Veterinaria Municipal, en el barrio Stella Maris, una reunión clave entre representantes del Municipio, la Justicia y la Policía para definir los lineamientos de un nuevo protocolo de actuación frente a casos de maltrato, crueldad y asesinato animal en Comodoro Rivadavia.

El encuentro reunió al secretario de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez; la directora General de Veterinaria, Josefina Ferreyra; el director Operativo de Veterinaria, Rafael Pacheco; el fiscal de la Unidad Fiscal Especializada en Ambiente y Delitos contra los Animales (UFEAyDA), Juan Carlos Caperochipi; y al jefe y subjefe de la Policía Científica, Ángel Romero y Cristian Mayorga, junto a un equipo de veterinarios municipales.

Durante la reunión, cada sector realizó sus aportes para completar el protocolo y avanzar hacia su implementación inmediata. Según explicó Gómez, la idea es contar con un marco de actuación “que esté vigente y que vamos a aplicar en situaciones donde aparezcan animales muertos por violencia”.

Entre los puntos acordados se definió que la Dirección de Veterinaria Municipal tendrá un rol central en el levantamiento del animal y en la preservación del cuerpo, hasta tanto las autoridades judiciales dispongan la realización de estudios complementarios.

El área aportará además una mesa quirúrgica y equipamiento específico para garantizar la correcta manipulación de las muestras, de modo de resguardar la validez de las pericias.

También se fijaron criterios sobre cómo preservar indicios en el lugar del hecho y cómo proceder al levantamiento de muestras que puedan resultar clave para la investigación judicial. De esta manera, se busca que la intervención inicial cuente con un respaldo técnico que facilite el trabajo de la Fiscalía y de la Policía Científica.

“Nos fusionamos en este trabajo muy valioso que desarrolla la Fiscalía, que conduce el doctor Caperochipi, y a partir de hoy, con esta implementación del protocolo y con la intervención de todas las áreas involucradas, empezamos a dar respuestas”, señaló Gómez.

El funcionario subrayó que la iniciativa se enmarca en los lineamientos impulsados por el intendente Othar Macharashvili, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta del Estado municipal frente a hechos de violencia animal.