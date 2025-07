Marcela Tagariello, agente de la policía de Chubut, fue asesinada la noche del miércoles mientras intervenía en un robo a un comercio en la ciudad de Puerto Madryn. Por el crimen, detuvieron a Lucas Miguel Ángel Entraigas, de 26 años, beneficiado con la libertad condicional en 2024.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, anunció este jueves por la mañana la decisión de establecer, a través del Decreto 818/25, tres días de duelo por el fallecimiento de la sargento Marcela Tagariello, quien prestaba funciones en la Comisaría Cuarta de la ciudad portuaria. Asimismo, resolver su ascenso post mortem de la agente policial.

En este marco, hizo un pedido directo a la justicia por el crimen de la policía “para que actúe rápido y el asesino se pudra para siempre en la cárcel, que es donde tiene que estar".

"Este asesino, que ya había sido beneficiado con la libertad condicional, nunca debió estar entre los chubutenses de bien. Por eso, vamos a ir a fondo para que esta vez la Justicia actúe con firmeza, sin excusas ni demoras, y para que el miserable que asesinó a Marcela termine donde tiene que estar: condenado, preso y sin volver a pisar nunca más la calle", expresó el titular del Ejecutivo en relación al detenido y sospechoso de ser el autor del disparo, Lucas Miguel Ángel Entraigas, de 26 años.

SIEMPRE USABA EL CHALECO

Marcela Tagariello era sargento de la Policía del Chubut desde hacía más de 10 años. Comprometida con su vocación, madre de tres hijas —una de ellas menor de edad— y reconocida por sus compañeros como una oficial responsable, dedicada y siempre dispuesta a cumplir su labor con profesionalismo.

La noche del miércoles, mientras intervenía en un intento de robo en un comercio de Puerto Madryn, fue sorprendida por el agresor, que la esperaba escondido dentro del local. Aunque Marcela llevaba puesto su chaleco antibalas, el disparo que recibió ingresó por una zona no protegida, lo que finalmente le causó la muerte.

“El proyectil ingresó por un ángulo del cuerpo no cubierto por el chaleco. Tiró a matar. No hubo cruce de disparos, ella no tuvo oportunidad de defenderse”, explicó el ministro de Seguridad del Chubut, Héctor Iturrioz, en diálogo con Radio 3.

Sus compañeros confirmaron que siempre llevaba su equipo de protección, incluso fuera de servicio, y que era una mujer comprometida con su trabajo y con la comunidad. Su madre, quien vive en Esquel, se encuentra en viaje hacia Puerto Madryn.

LA MUERTE DE DAIANA REALES

Lamentablemente, este no es el primer caso de una mujer policía asesinada en la provincia. La muerte de Marcela reabre el debate sobre los niveles de violencia que enfrentan los efectivos en situaciones cotidianas de servicio, y la necesidad de extremar medidas de protección y prevención para quienes se exponen a diario en las calles.

El 17 de noviembre de 2020, la agente Daiana Reales, de 26 años y madre de un nene, fue atropellada durante un control de tránsito en Ruta 25.

Esa noche, Gastón Muñoz conducía una camioneta Ford Ranger 4x4 de color bordó en dirección de Gaiman a Trelew, de manera imprudente y negligente.

En esa circunstancia, Muñoz no logró percatarse del corte de ruta que el personal policial estaba realizando en el kilómetro 36 de la ruta nacional número 25, como consecuencia de un accidente automovilístico. Dicha zona estaba señalizada con balizas y vehículos policiales. A pesar de esto, Muñoz continuó conduciendo a una velocidad superior a la recomendada, impactando frontalmente a la cabo primero Daiana Reales, quien se encontraba en medio de la calzada, cortando el tránsito detrás de las señalizaciones.

El conductor fue encontrado culpable por el homicidio culposo en carácter de autor, se le dictaron 3 años de prisión condicional. No podrá conducir por ocho años y deberá realizar un curso de capacitación en accidentología vial con una duración de 200 horas cátedra.