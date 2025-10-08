El diputado nacional Pablo Cervi, representante de Neuquén y miembro de la Liga del Interior dentro del interbloque de La Libertad Avanza, figura entre los diez diputados con mayor patrimonio declarado de toda la Cámara baja, según un relevamiento realizado por Chequeado.

Cervi ocupa el séptimo lugar del ranking, con un patrimonio total de $2.260 millones. Según su declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción (OA), la mayor parte de sus bienes —unos $1.650 millones— corresponde a su participación accionaria en la empresa Mario Cervi e Hijos, una histórica firma familiar del Alto Valle dedicada a la producción, empaque y exportación de frutas.

Una fuerte presencia patrimonial en Neuquén

El relevamiento indica que el diputado declaró 20 inmuebles distribuidos principalmente en Neuquén capital, Senillosa, San Patricio del Chañar y Añelo, además de propiedades en Buenos Aires.

Entre esos bienes figuran:

6 lotes en Senillosa que suman una superficie total de 1.300.000 metros cuadrados,

2 casas, 4 departamentos y 4 terrenos en Neuquén capital,

propiedades rurales en zonas productivas vinculadas a la actividad frutícola.

También informó tres vehículos, una lancha y ahorros tanto en pesos como en moneda extranjera.

Empresario frutícola y legislador

Antes de su llegada al Congreso, Cervi fue un referente del sector agroindustrial neuquino, impulsando iniciativas vinculadas a la modernización tecnológica del agro y la apertura de mercados internacionales para la fruta del Alto Valle.

Desde su banca, el diputado busca representar los intereses productivos de la Patagonia, defendiendo políticas que favorezcan la competitividad de las pequeñas y medianas empresas y la integración regional.

“Venimos del trabajo privado y sabemos lo que cuesta sostener una empresa y generar empleo. Nuestro compromiso es que las reglas sean claras y que Neuquén tenga voz propia en el Congreso”, expresó en distintas oportunidades.

Un patrimonio que refleja una trayectoria empresarial

El informe de Chequeado, basado en las declaraciones oficiales de los 257 legisladores nacionales, también aclara que los montos patrimoniales no reflejan necesariamente valores de mercado, ya que los bienes deben declararse a valor fiscal según la legislación vigente desde 2013.

En ese contexto, la posición de Cervi dentro del ranking lo coloca junto a figuras como Máximo Kirchner, Carla Carrizo, Cristian Ritondo y Florencio Randazzo, que encabezan la lista de diputados con mayores patrimonios.