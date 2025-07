De la vuelta de Arcioni y como anfitrión de Rolo Figueroa en Comodoro a una semana movida en la política de Chubut

Ana Clara Romero versus Luque, Linares y Navarro: el fallo que da una nueva “pelea”

La diputada nacional Ana Clara Romero y el exintendente y excandidato a gobernador, Juan Pablo Luque, volvieron a encontrarse cara a cara. Pero, esta vez, en las oficinas de tribunales. Romero, quien intentó sin éxito en las últimas elecciones tomar las riendas de la intendencia de Comodoro, había presentado una demanda por calumnias contra Carlos Linares, Viviana Navarro, Leticia Peralta y el propio Luque.

Patrocinada por Pedro Ferreyra, conocido por su actividad en redes sociales y ácidos comentarios acerca de la política, Romero sostuvo que los “querellados” con diversas publicaciones y notas radiales asociaron a su persona con quienes fueron detenidas en el marco de una causa penal en la que se investigaba el delito de usurpación de tierras fiscales.

En su fallo, el juez Alejandro Soñis deja sentado que ninguna de las partes accedió a la etapa de mediación, pero que a la hora de adjuntar las pruebas, tampoco Romero y su abogado pusieron énfasis al presentarse en los tribunales.

La conclusión: el sobreseimiento de Linares, Navarro, Peralta y Luque. Primer round de una historia que continuará.

Ser o no ser, afiliado o desafiliado, ésa es la cuestión

El proceso de “ordenamiento” del PJ provincial sigue generando cruces picantes entre algunos de sus protagonistas. Días atrás se conoció que también Guillermo Almirón, otro de los apuntados por su candidatura por el espacio político que encabeza Ignacio Torres (en cuyo gobierno se desempeña hoy como funcionario), fue expulsado del partido. Se sumó así a la lista que ya habían iniciado Jorge Ávila, Gustavo Mac Karthy, Leila Lloyd Jones (excandidata a intendente de Trelew) y César Salamín (intendente de El Hoyo).

Tras conocerse la novedad, Almirón no anduvo con vueltas y aplicó un poco de filosofía urbana:

¿Cuál es la diferencia entre ser boludo y malo en política? El malo por lo menos es eficiente. Me expulsaron de donde me fui y sigo figurando en el padrón para la interna partidaria🤦🏻‍♂️. Hay que ser...”, expuso en su cuenta de la red social X.

El excandidato a viceintendente de Ana Clara Romero no se quedó ahí y sazonó sus dichos con un poco más de pimienta, al evaluar la situación del partido al que ya no pertenece: “Cada 4 años aparece Blas Mesa Evans, cada vez más arrugado, a hablar de la lista de unidad y consenso, impidiendo las expresiones de otras líneas partidarias”, afirmó, en diálogo con Actualidad 2.0. “Impiden la democratización del partido y así el justicialismo es cada vez más chico”.

En ese marco, recordó que años atrás hubo casi 1.000 desafiliaciones del PJ para conformar el partido Chubut Somos Todos, encabezado por Mario Das Neves. Y como para no dudar de que habrá nuevas desafiliaciones, el presidente del Tribunal de Disciplina, Cristian Blotta, había reconocido un día antes que todavía “hay muchas notificaciones” en curso, en procesos abiertos contra otros afiliados que participaron por el espacio de Torres.

En fin, expulsados que se fueron solos, partidos que se vacían y tribunales (de disciplina) que no dan abasto: el peronismo chubutense, siendo el peronismo chubutense.

Treffinger y su recomendación para periodistas

Otro que anduvo activo (en redes sociales) es el diputado nacional por Chubut César Treffinger, quien en su afán de mostrarse cerca del presidente Javier Milei, en su cruzada contra “periodistas ensobrados”, expresó su plena coincidencia con el padre de Conan, Murray, Milton y demás economistas perrunos.

Esta vez, el representante de los chubutenses en el Congreso de la Nación tuvo una leve inclinación gremial, al recomendar a los periodistas que “se aseguren de cobrar muy bien el trabajo sucio y nefasto de mercenarios ensobrados que realizan”, haciendo extensivas las palabras del presidente a operetas en las provincias.

Antes, el fin de semana anterior, don César también se había despachado contra “la casta y periodistas ensobrados”, a los que acusó de querer confundir al electorado “con el mismo ABC de su manual obsoleto, sucio y rancio”. Habló del “altísimo nivel de cagazo que tiene la casta, todos los gobernadores y partidos tradicionales del país, para con el presidente Javier Milei y su único partido que es La Libertad Avanza”.

Todo esto fue para decir que la única información válida, relativa a LLA en Chubut, es la que se difunde por las cuentas de redes sociales certificadas por ellos. Y cerró con un clásico libertario al cierre del tuit: “Fin”.

Aclaración importante: este informe breve, basado en los tuits del diputado libertario, fue verificado por la cuenta oficial del diputado.

La interna del PJ define más que candidatos a la diputación nacional

El mes de julio será muy caliente en materia de definiciones políticas. El PJ acelera para evitar la interna del 3 de agosto, bajo una lista de unidad encabezada por Juan Pablo Luque; pero si ese objetivo no se concreta, deberán cumplir con el calendario electoral. Por otro lado, hay quienes ven en las definiciones que se adopten para octubre, los primeros indicios de cara a 2027. Por eso, la expectativa en torno a si el exintendente comodorense “jugará” este año por la diputación extiende la mirada hacia lo que hará en 2027: ¿intentará nuevamente la intendencia de Comodoro, como dijo públicamente, o aceptará el desafío de volver a intentar la gobernación? La segunda opción, al parecer, ordenaría también las expectativas hacia ‘abajo’, liberando un lugar, el despacho de Moreno 815, por el que algunos ya hacen cálculos desde hace tiempo.

Lo único cierto es que nadie quiere quedarse sin silla cuando suene la música en 2027. Y por las dudas, algunos ya están ensayando coreografías.

Durante el acto de presentación del frente electoral ‘Despierta Chubut’, que protagonizó el gobernador Ignacio Torres el sábado último en el Teatro Español de Trelew, no pasó inadvertida una bandera con una vieja cita latina: “Si Vis Pacem, Para Bellum”, dice la inscripción, que en español se traduce como “Si quieres paz, prepárate para la guerra”.

El detalle llamó la atención de los más habituados a leer la política en todas sus facetas, sin importar el detalle de Wikipedia de si la frase original pertenece a Julio César o al historiador romano Vegecio. Academicismos al margen, la máxima en español es suficientemente conocida y parece reflejar el espíritu con el que ‘Nacho’ está convocando a sus huestes partidarias.

El espíritu de la cita alude a pertrecharse suficientemente para disuadir de cualquier agresión al enemigo. Trasladado a la política, son muchos los ‘petrechos’ que pueden acumularse, para ir utilizando a medida que se necesiten. Puede ser, por lo mismo, una invitación a un juego limpio.

En una elección que parecía poco interesante hasta hace algunos días, pero que empieza a adquirir mayor tensión a medida que se van conociendo detalles de los posibles contendientes, la elección de octubre podría ser un ‘revival’, indirecto, de la contienda que enfrentó a Torres y Luque en 2023. No ha pasado tanto tiempo desde entonces; y correrá mucha agua, más aún, debajo del puente.

La guerra por los fueros y un final anunciado

Luego de la fuerte embestida del gobierno provincial contra el ex presidente de la Asociación de Magistrados, la pelea por la reforma constitucional que impulsa el gobernador Torres pareció quedar inclinada definitivamente a su favor. El decreto que convoca a votar por “sí” o por “no” a la reforma, junto con las elecciones de octubre fue no sólo un paso formal, sino la expresión de seguridad de que no habrá fallo adverso en contra.

Quienes siguen el caso recordarán que los magistrados habían presentado un recurso de amparo, que debe ser resuelto por el Superior Tribunal de Justicia, en contra de la enmienda, por considerar que resulta inconstitucional el objetivo de eliminar la inmunidad de opinión de los jueces.

Esa presentación judicial incluía un pedido adicional, que era la suspensión provisoria de la convocatoria al referéndum. La sintonía política entre el gobernador y la corte provincial, que hoy es presidida por uno de los dos postulantes que él impulsó durante su gestión, hace proyectar que será difícil que encuentren argumentos para un fallo adverso. En sectores que conocen los pliegues judiciales se asegura que ya hallaron la solución: apuntan a declarar la cuestión “abstracta”, porque la reforma no rige mientras la ciudadanía no la apruebe a través del referéndum, que será el 26 de octubre. Luego, con el triunfo del “Sí” que descuentan en el gobierno, la reforma entrará en vigor y será difícil que el mismo tribunal elija pronunciarse en contra de lo ya aprobado por voluntad popular.

Se habrá cumplido el objetivo: el gobernador apunta a que el pueblo vote en sintonía con su propuesta, lo que espera que le sume apoyos a su candidata o candidato a la diputación. Y podrá apuntalar su estrategia nacional, de presentar a Chubut como “la primera provincia del país en eliminar los fueros”.

Lo esperan con el tenedor en la mano

Siguiendo por los pasillos judiciales, uno de los que habría quedado “marcado” luego del escándalo de los gastos reservados en el Superior Tribunal de Justicia es el procurador general, Jorge Miquelarena. Tal como informó ADNSUR en su momento, el jefe de los fiscales fue el primero en salir a desmarcarse de aquella movida, dejando trascender la resolución por la que había dispuesto dejar sin efecto los alcances de la suba de sueldos, que los ministros habían establecido para ellos, pero haciéndolo extensivo al procurador y al defensor general. Lo que se comenta en esos ámbitos es que el enojo de los cortesanos (y por extensión, del gobernador) fue porque Miquelarena no dijo “agua va” al firmar su estoica renuncia a la suba del salario. Lo que algunos comentan, no sin mala intención, es que habría también una nota en la que el mismo procurador había solicitado, sobre fines del año pasado, el incremento de esas partidas para él y su adjunto. Como la existencia de las brujas, el dato es incomprobable. Pero en pasillos judiciales, circula más rápido que un expediente urgente.

La paradoja de la emergencia climática

Tal como informó ADNSUR, en las próximas semanas podría conocerse el pronunciamiento del Superior Tribunal de Justicia de Chubut sobre la causa emergencia climática de Comodoro Rivadavia. En ese pronunciamiento, debería resolver si ratifica las sentencias o si las anula, como pidieron las defensas.

Paradoja al margen, la única razón por la que hoy podría caerse la condena de aquel juicio es si se considera válido el fundamento de los defensores, quienes sostienen que al no haber existido acusación de Crettón y Cabral, todo lo ocurrido en forma posterior es inválido, porque surgió a partir del impulso de los jueces del tribunal y no de los fiscales intervinientes. Es una cuestión técnica, pero que, en clave política, tendría un subtítulo incómodo: “una decisión así deja en offside al gobierno provincial, que en su momento habló de corrupción en el gobierno peronista de Comodoro”, promoviendo incluso la destitución de los fiscales que se negaron a acusar, que fueron recientemente respaldados por el Consejo de la Magistratura.

En una de esas, los únicos que terminan salvándose de la tormenta son los fiscales que se negaron a ver el chaparrón.

Arcioni, en modo anfitrión

Otro de los grandes temas de la semana fue la visita de los gobernadores de Neuquén y Rio Negro, Rolo Figueroa y Alberto Weretilneck, respectivamente, para firmar un acuerdo con su par Nacho Torres por el gasoducto cordillerano. Hubo discursos contra Nación en la fugaz visita a Rawson. Pero no dejó de sorprender cómo siguió la agenda el neuquino, con pasado adolescente en el Liceo Militar General Roca de Comodoro.

Aquellas épocas le dejaron amistades entrañables. Una, la del exgobernador de Chubut y referente del Frente Renovador, Mariano Arcioni. Tras la firma de los acuerdos en Rawson, Figueroa viajó a Comodoro y compartió una cena con el exmandatario provincial, con una velada en su propia casa.

Si algo no se le puede negar a Arcioni es la capacidad de hacer amigos. Después de todo, con Sergio Massa también compartieron años de estudio en Capital Federal, un vínculo que mantuvo contra todos los vientos y mareas políticas de los últimos años.