De Corrientes a Neuquén y Río Negro: el avance del provincialismo como modelo político

El escenario político argentino comienza a mostrar un cambio de tendencia: cada vez más provincias apuestan a proyectos de corte provincialista, que ponen en primer plano la gestión local y la administración de los recursos propios.

Este domingo, Corrientes fue el epicentro de esa expresión con el triunfo de Vamos Corrientes, que logró un respaldo superior al 52% de los votos. Con ese resultado, Juan Pablo Valdés se convirtió en el nuevo gobernador electo, ratificando la confianza del electorado en un modelo de gobierno que busca consolidar a la provincia como protagonista de su propio desarrollo.

Alberto Fernández analiza extender la cuarentena obligatoria y declarar el estado de sitio en Argentina

El espejo en la Patagonia

Lo ocurrido en el Litoral repercutió rápidamente en el sur del país. Tanto en Neuquén, con Rolando Figueroa, como en Río Negro, con Alberto Weretilneck, el provincialismo se consolida como una estrategia política que articula gobernabilidad con identidad territorial. En ambos casos, los proyectos en marcha priorizan la defensa de los recursos naturales, la planificación energética y la infraestructura regional como ejes centrales de gestión.

En Neuquén, el control de la renta hidrocarburífera sigue siendo una de las banderas principales, mientras que en Río Negro la agenda combina el desarrollo energético con obras estratégicas que apuntan a fortalecer la integración provincial.

Cambios en el reintegro de $ 700 para AUH y jubilados

Una tendencia en expansión

El éxito del provincialismo no es un fenómeno aislado. En un contexto nacional marcado por la crisis y la fragmentación de los partidos tradicionales, estos modelos aparecen como alternativas concretas de gobernabilidad, con arraigo en las necesidades y expectativas locales.

Dirigentes del sur aseguran que lo ocurrido en Corrientes se suma a una tendencia en expansión, que podría marcar el futuro inmediato de la política argentina. En ese camino, el desafío pasa por consolidar gestiones que traduzcan el respaldo popular en obras y políticas públicas sostenibles.