De "borrachos" y expulsados: el difícil reacomodo de los partidos políticos

Previo al Congreso del PJ, en el que sobrevolaban versiones sobre pedidos de renuncia tanto de Carlos Linares como del presidente del congreso, Salvador Arrechea, el propio ‘Vasco’ hizo referencia a esos rumores y le adjudicó objetivos claros. “Son estrategias –dijo en diálogo con La Tribuna-. Acá quedó claro que la representación del campo popular la tiene el PJ y como estructura es un obstáculo para quienes pretenden otra cosa, porque un justicialismo desintegrado es campo fértil para el armado de otras opciones que han sido fracaso, no para el éxito personal de los actores pero sí para la provincia, que está en ruinas. Nuestra obligación es preservar una estructura que nos costó mucho volver a organizar”, afirmó.

Claro que el Congreso no fue un mar de calma. Los ánimos se caldearon cuando uno de los congresales trató de “borracho” a Carlos Linares (quien no participaba del cónclave, ya que la conducción del partido y el congreso son ámbitos diferentes) y fue expulsado de la sesión, remitiéndose sus antecedentes al tribunal de disciplina partidario, para evaluar la expulsión.

Los municipios elevan cada año la ordenanza tributaria para su actualización periódica, en una economía inflacionaria, pero en Trelew hay polémica porque los valores de subas de impuestos municipales exceden lo que refleja habitualmente el IPC. Así se planteó en análisis que comenzaron a circular en ámbitos cercanos al radicalismo, al criticar al gobierno de Adrián Maderna por las subas previstas.

El impuesto Inmobliario, por ejemplo, se eleva 54 por ciento en relación al año 2021 y casi un 131 por ciento al compararse contra 2020, sólo ene l primer trimestre, mientras que al segundo semestre del año próximo los valores quedarían un 154 por ciento por encima de 2020, lo que arrojaría más del 75 por ciento de actualización promedio por cada uno de los últimos dos años. El mismo cuestionamiento se hizo sobre otros impuestos municipales, con porcentajes de subas similares. El valor módulo, por ejemplo, tendrá una suba del 144 por ciento en el segundo semestre del año próximo, en comparación al período 2020, escalando al 54 por ciento la actualización contra el año 2021.

No pasó inadvertido el anuncio del sindicato de trabajadores municipales para otorgar un bono de 50.000 pesos a cada uno de sus 1.200 afiliados, quienes recibirán las fiestas de fin de año con una doble alegría, ya que además percibirán, como todos los agentes municipales, que totalizan alrededor de 2.100 entre empleados de planta permanente y transitoria. Algunos malpensados no dejaron de advertir que la cuenta del bono sindical da alrededor de 60 millones de pesos, provenientes de un plazo fijo que según estimaciones extraoficiales, oscila los 140 millones de pesos. Otros, peor pensados aún, no dejaron de vincular la ‘generosidad’ de la conducción que todavía encabeza David González con el proceso electoral que, al parecer, será en los primeros meses del año próximo. “Parece curioso que con esa cantidad de plata no hagan alguna obra para los afiliados”, dijo un observador. Mientras David sigue esperando asesores para cumplir la función como defensor de la tercera edad, parece que se calzó el traje de ‘Papá Noel’ para retener también el sillón del sindicato municipal.

Sigue la pelea por el ambo de carnicero en el hospital

El cruce mediático entre cirujanos y el ministro Fabián Puratich, por el uso de delantales donados por una carnicería en el quirófano, tuvo nuevos capítulos, ya que desde el hospital cuestionaron al funcionario provincial por no recorrer el centro de salud, a fin de conocer las necesidades puntuales que se plantean en su funcionamiento:

“Fui infinidad de veces al Hospital Regional, lo camino y recorro junto a sus directivos. Por ahí el tema es que generalmente llego a media mañana”, dijo el funcionario provincial. La alusión pareció dirigida a que muchos profesionales no siempre cumplen horarios en el ámbito público, pero el tema ha sido mencionado en distintas gestiones de gobierno sin que nadie avance en concreto para ordenar mejor ese funcionamiento. Con las chicanas en redes sociales no alcanza, como evidentemente tampoco alcanzan los recursos para la salud pública.

“Menos twitter y más soluciones , recorrer y solo prometer no sirve de nada, si la provincia no puede , transfieranlo a al municipio! Eso sí con los recursos de las regalías petroleras”, reclamó otro usuario.