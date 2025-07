El jefe comunal recordó que - al asumir en diciembre de 2019 - la municipalidad estaba “fundida en todo sentido”, con deudas salariales, demoras en los pagos a los proveedores y sin acceso al crédito.

El déficit mensual equivalía a una masa salarial hoy estimada en 250 millones de pesos. “No podíamos comprar a ningún lado porque le debíamos a todo el mundo”, recordó a través del programa de TV ‘Sin Hilo’ que se emite por canal 12.

A pesar de ese panorama y el golpe inmediato de la pandemia, el intendente destacó que en un año lograron revertir la crisis: “Compramos dos máquinas 0 km que no se adquirían hace 25 años, pagamos sueldos y proveedores al día y *duplicamos la cobrabilidad de impuestos* del 30% al 61%”.

Las claves, según James, fueron la administración ordenada y la fijación de metas e incentivos para cada área municipal.

Sin embargo, la situación actual mantiene muchas dificultades en el horizonte. James admitió que hoy la situación es “mucho más difícil” que en 2020: “No podemos juntar dinero ni para un ‘cachirulo’ y las obras se hacen con mucho esfuerzo y el apoyo de la gobernación de Nacho Torres”.

Aun así, lamentó no haber podido concretar obras de gran envergadura: “Me gustaría que *me recuerden por hacer una obra importante* no sólo por administrar bien”.

OBRAS FUNDAMENTALES: PUENTE Y CLOACAS

Entre las necesidades más urgentes, el intendente mencionó la construcción de un nuevo puente y la ampliación de la red de cloacas que sólo cubre al 40% del pueblo. También resaltó la importancia de la potabilización y distribución de agua y la falta de inversión en el sistema sanitario durante años.

En cuanto a la economía local, James destacó el crecimiento del *turismo como recurso genuino* que le permitieron obtener premios internacionales y mantener una importante actividad comercial.

Sin embargo, reconoció la dificultad para generar empleo industrial y la importancia de la comunidad boliviana en la producción agrícola y ganadera del valle.

El intendente también criticó el último *censo nacional* porque señaló que “no reflejó el verdadero crecimiento de Gaiman” que según datos catastrales y de la cooperativa eléctrica habría triplicado su población en los últimos años.

*“Estamos arriba de 15.000 habitantes”*, aseguró al tiempo que reclamó una revisión del *sistema de coparticipación* para reflejar la realidad demográfica de la localidad.

“MENNA ES EL MEJOR CANDIDATO”

En el plano político, James se mostró orgánico con la UCR y elogió la figura de Gustavo Menna como posible candidato legislativo: “Para mí, Gustavo es excelente, no tiene fisuras y es el mejor candidato para defender los intereses provinciales a nivel nacional”.

Destacó su experiencia como diputado y vicegobernador, y lo consideró el dirigente más firme del espacio.

Finalmente, James confirmó que este será su último mandato como intendente: “No quiero seguir en política. Entré solo para levantar el pueblo, y cuando termine en 2027 me voy a dedicar a mi familia y mi vida personal”. Sin embargo, aseguró que *está formando un sucesor* dentro de su equipo con la idea de que “lo que se haga ahora se repotencie en otra gestión, sin perder el norte”.

Con autocrítica y visión de futuro, James dejó claro que el desafío de Gaiman es sostener el desarrollo, concretar obras estructurales y consolidar políticas de Estado que trasciendan los gobiernos. “En Argentina, lo que falta es continuidad y eso es lo que quiero para mi localidad y mi provincia”, concluyó.