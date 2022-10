El intendente de Rawson, Damián Biss, quien preside la UCR Chubut, ratificó que para él las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) “no tienen ninguna utilidad para la gente”. Aún así, dejó en claro que el voto del bloque radical en la Legislatura “no será decisivo” si es que buscan eliminarlas.

“El radicalismo tiene dos diputados de 27; si la mayoría de la Legislatura va a resolver para el lado de eliminar las PASO, el bloque no tiene ninguna trascendencia”, planteó Biss, quien insinuó que la decisión, por estas horas, está en manos del oficialismo y del Frente de Todos. Las declaraciones se dieron en el marco de una rueda de prensa junto a autoridades del Partido GEN Nacional y del Polo Social.

En esta línea, el intendente, a título personal, no dudó en manifestar que "las PASO no tienen ninguna utilidad para gente, sí para la política probablemente. El hecho de ir a votar cinco veces en un mismo año desalienta al ciudadano".

ELECCIONES

Asimismo, el radical insinuó que él no tendría problemas en competir en un escenario de “internas abiertas” dentro de Juntos por el Cambio, en el que vayan a votar los ciudadanos que tengan la voluntad de expresarse en las urnas.

"En la mesa a nivel nacional se está analizando que en los distritos donde no haya PASO, es probable que haya internas abiertas, a lo cual yo no me opongo", señaló Biss.

En tanto, sostuvo que Rawson irá a elecciones junto con las nacionales a finales del 2023, más allá de reconocer que el gobernador Mariano Arcioni y otros mandatarios están en todo su derecho de adelantar los comicios.

"No estamos pensando en adelantar en Rawson, la idea es ir a elecciones en conjunto con las nacionales. Respeto la decisión del gobierno de la provincia o cualquier municipio que quiera un cambio de escenario", dijo Biss.

INTERNA DE JUNTOS

Por otro lado, el intendente apuntó contra un “pequeño sector del radicalismo”, que tiene entre sus filas a la ex presidenta del partido, Jaqueline Caminoa, al que acusó de “pelear cargos y trabajar para los candidatos del PRO”.

“Hay un pequeño sector de la UCR que está peleando cargos y trabaja para los candidatos del PRO. Caminoa tomó una decisión hace mucho tiempo, que es trabajar para el PRO", disparó el presidente del radicalismo.

Por último, ratificó que mantiene una “relación institucional” con la administración de Arcioni frente a los cuestionamientos de algunos sectores del partido, que se pronunciaron en estos días.

“Mi único objetivo es reposicionar al radicalismo y que vuelva a ser competitivo electoralmente”, concluyó Biss.