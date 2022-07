El intendente de Rawson, Damián Biss sostuvo que la planta potabilizadora de Rawson fue el primer pedido que el hizo el gobernador Mariano Arcioni cuando asumió en 2019, y cumplió con su palabra.

"Cuando todos los actores que se involucran tiramos para el mismo lado y tenemos los objetivos bien claros, los proyectos se concretan y esta es la prueba de ello, por eso agradecemos al Gobernador por el compromiso con la ciudad”, valoró Biss.

El intendente de Rawson dijo que pasaron cuatro gestiones municipales y provinciales hasta esta obra hoy es una realidad.

“Es un día histórico para la ciudad de Rawson. La planta actual se inauguró en 1988 y fue una obra que se proyectó con una vida útil de 25 años. Pasaron cuatro gestiones municipales y cuatro provinciales y todos los años teníamos problema de abastecimiento, pero hoy es una realidad”, sostuvo Damián Biss.

El intendente Biss recordó que cuando en 2019 el Gobernador le preguntó qué necesitaba Rawson, no dudó en mencionarle la ampliación de la planta de potabizadora.

"No se puede pensar en el crecimiento y desarrollo de la ciudad si no se tiene uno de los servicios vitales que es el agua potable, y allí me dijo que la íbamos a gestionar”, indicó.

Biss sostuvo que desde ese momento, se pusieron como objetivo llevar la obra a cabo esta obra. "Cada vez que dialogábamos siempre fijábamos como objetivo esta ampliación y hoy llegamos a la etapa final que es la firma del contrato, concluyó.