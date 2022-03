El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la dificultad para bajar la inflación son dos temas que en las últimas semanas generaron internas dentro del Gobierno, las cuales más allá de sus dirigentes se ven reflejadas también en la militancia.

Uno de los reconocidos militantes peronistas es el actor, humorista y conductor Daddy Brieva, quien este jueves tuvo duras palabras para con la gestión del presidente Alberto Fernández.

“Nosotros prometimos que íbamos a volver mejores y volvimos al pedo”, dijo reflejando su desilución con la gestión actual, tras afirmar que pasó malos momentos por manifestar su ideología política.

“Si yo tengo una persona que amo y hace 30 años llega tarde, pierde aviones, y siempre le digo: ‘Estuviste 30 años con esta estética y esta forma de vida, ¿por qué no probás una vez con la otra? ¡Para ver cómo es!’", dijo a modo de analogía para explicar el desempeño del Ejecutivo Nacional.

Y agregó, en una entrevista con El Destape Radio: "Estuvimos tratando de Vicentin, Cablevisión y te dicen: ‘Uh el campo, el Enacom’. Y digo: ‘La puta que lo parió, para vivir como vivo mejor no morir de viejo’. Si gobernar es ejercer el poder o morir en el intento no estamos haciendo ninguna de las dos cosas”.

"Yo no soy analista, yo soy peronista. Tengo una estética y una forma de vida por la cual me he manejado toda mi vida en todo sentido. Y uno como caga, come, coge y juega al fútbol. Yo no necesito analizar mucho más y saber mucho más para saber cómo deberían ser las cosas. Nosotros prometimos que íbamos a volver mejores y volvimos al pedo. Hasta ahora no cumplimos las cosas. Y ya sé que hubo pandemia”, agregó en diálogo con Roberto Caballero respecto a loas promesas incumplidas.

Por otro lado, consideró que "nosotros sabíamos apagar el fuego", y que "en los momentos de emergencia cumplimos en la historia, y salíamos y le dábamos de comer a la gente, y eso no está ocurriendo”..

“La atacan a Cristina y se defiende Cristina. La atacan a Ofelia y se defiende Ofelia. Atacan a Dady Brieva y se defiende Dady. Ellos son corporativos, tienen una contención económica y judicial. Lo corporativo del gomía y la trinchera siempre fue sustentado por lo ideológico. Me llama la atención porque ellos no tienen ideología y tienen un comportamiento de estructura orgánica mucho más interesante que el nuestro. Nosotros abandonamos al que cae en cana. Últimamente, si cae Aníbal Fernández cae Aníbal solo”, dijo por último acerca del quiebre interno que se da en el Frente de Todos.