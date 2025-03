Oscar Currilén conduce el municipio de El Maitén desde 2003, salvo el intervalo en que fue diputado nacional en el año 2009. Siempre dentro del justicialismo en sus diferentes vertientes, ha trabajado con gobernadores como Mario Das Neves, Martín Buzzi y Mariano Arcioni, y en 2023 integró la lista e hizo campaña por Juan Pablo Luque.

En diálogo con ADNSUR, el histórico referente del peronismo precordillerano lamentó que hubo un quiebre con la actual conducción del partido a cargo del diputado Gustavo Fita, y señaló que el PJ de su localidad no está representado en el partido, porque su lista fue “bajada” por haber intentado una integración con el sector de Alfredo Béliz.

En contraposición a esa falta de contacto, aseguró que tiene un diálogo fluido con el gobernador Ignacio Torres y todo su equipo, y admitió que hay chances si se arma el frente Despierta Chubut, de sumarse en el turno electoral 2027, aunque todavía deben hablar sobre el tema.

Consultado sobre el PJ dijo “al partido nosotros lo vemos muy mal, lo vemos muy deteriorado, se ha centralizado entre cuatro o cinco personas dirigentes, de hecho, nosotros cuando se empezó a armar el partido provincial y el local, mandamos una lista de integración con los compañeros que militan en nuestra agrupación y en la agrupación de al lado, un 80% de los representantes de El Maitén, y la lista empezó a afectar”.

Recordó que “se presentaba a través de una lista que integraba al compañero Beliz, nosotros lo pusimos ahí, no lo poníamos por todo el otro lado, consideramos que era una integración, que no había problema, pero bueno, se tomó una decisión, que nuestra lista no fuera oficializada”.

La consecuencia fue que “el peronismo a nivel local no tiene representatividad” y “sentimos como que nos despojaron, sin pensar que no los van a poder expulsar, pero bueno, nos despojaron de ese mandato que nos habían dado los afiliados. Y hoy por hoy se está hablando entre cuatro o cinco personas a ver quiénes van a ser los candidatos, y nosotros no participamos”.

De todos modos, dijo “seguimos trabajando dentro del PJ, militando todos los días”, a partir del “trabajo con la gente, y ojalá aparezca alguna fracción que represente al peronismo en nuestra localidad. Pero hoy el peronismo en nuestra localidad está huérfano, y de hecho las reuniones que se vienen manejando, obviamente nunca el presidente nos llamó, nunca más, se cortaron los teléfonos”.

NADA DESCARTADO

Insistió Currilén en que “nosotros no nos sentimos representados actualmente en el PJ” y en cambio, “estamos trabajando institucionalmente con el gobierno del gobernador Nacho Torres” por lo que consultado sobre si es posible un acuerdo político electoral a futuro, dijo “nosotros realmente no descartamos nada, porque tenemos muy buena relación y institucionalmente estamos trabajando muy bien”.

“Con todo lo que viene pasando con la provincia, nosotros estamos trabajando en el tema educativo perfectamente, en el tema salud, o sea, todo lo que nosotros presentamos, presentamos para que tengan una idea, lo están dando en la derecha, lo están apoyando y obviamente nos apoyamos mucho”, dijo elogiando a la gestión provincial.

Puso como ejemplo que “no viene un ministro a hacer un municipio paralelo, sino que directamente e institucionalmente pasa por el municipio, entonces nos sentimos respetados” aunque “no quiere decir que esto políticamente coincida con la ideología del gobernador y hay temas que lo discutimos, hemos estado frente a frente, y él tiene razones, yo tengo razones, o sea, estamos muy bien que eso beneficia mucho a nuestra localidad”

HISTORIA

Recordó Currilén que “yo estuve en un momento dentro del PJ, con Mario Das Neves, que fui adversario de Mario en el 2003, luego nos juntamos y pudimos llegar a la provincia y yo al municipio, y después estuve trabajando con Buzzi, y tuve un alejamiento con Mario, que me puso candidato acá y yo gané, y después nos acercamos a Mario y trabajamos juntamente hasta el final de su mandato, codo a codo, y limamos nuestras diferencias”.

“Eso es parte de la política, el diálogo, la pelea, el poder conciliar algunas cosas, y después yo me trabajé con Mariano Arcioni en esas elecciones, y ahí asumí en el 2015 de la mano de Mariano Arcioni, y bueno, seguimos trabajando, y después trabajé con Luque en contra de Nacho, teniendo muy buena relación”, repasó.

Afirmó que con Torres “tengo una relación de muchos años, antes de que él sea diputado nacional, para que tenga una idea, y siempre he sido respetado y siempre hemos hablado de política, nos hemos sentado en un café en la municipalidad cuando él recorría, y nunca tuvimos ningún problema”.

“Y cuando vino puso un candidato porque en su momento él tuvo la intención de llevarme a mí o llevarme a una agrupación, me respetó y bueno, jugamos las elecciones y estamos ahí”, concluyó.