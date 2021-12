Cuándo podría tratarse la adhesión a la ley de zonificación minera en Comodoro

Un importante operativo policial se desplegó afuera del Concejo Deliberante en Comodoro Rivadavia. Está previsto que una movilización de sectores contra la minería se manifiesten ante la posibilidad de que se trate la adhesión a la ley de zonificación minera.

El concejal Gustavo Reyes indicó este viernes a la mañana que hasta el momento “no ha ingresado nada” en relación a un proyecto de adhesión a la ley. “Se que la ley prevé 30 días, estamos sobrados de esos 30 días”, dijo y agregó que "existen las posibilidades de las extraordinarias en caso de ser necesario adherir o de decidirse a adherir”.

Asimismo, reiteró “todavía no ingresó nada” en referencia a una adhesión que pueda tratarse en la sesión prevista para este viernes en el recinto legislativo.

Se aprobó la ley de zonificación minera en Chubut

Reyes explicó- en rueda de prensa - que si “el municipio no adhiere a la ley va a cobrar el 1 por ciento de regalías y el que adhiera va a cobrar del 14 por ciento".

“Yo tengo una decisión personal que siempre estuve a favor de la minería, eso me costó muchísimos insultos y agravios cuando fui diputado. Nacido criado en Comodoro, ciudad minera por excelencia, no puedo no estar de acuerdo con la minería”, dijo tras repudiar los ataques de grupos antimineros en Rawson el jueves.

Y finalmente aseguró que el proyecto de zonificación minera en la Legislatura de Chubut “tenía despacho y estaba en labor parlamentaria” y por ende, era pasible de ser tratado en el recinto en cualquier momento. “No hay nada raro ni oscuro”, opinó.