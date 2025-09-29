El Ministerio de Educación del Chubut informó que entre el 1.º y el 20 de octubre estará habilitada la solicitud de vacantes para ingresar a primer año del Nivel Secundario en todas las escuelas de la provincia.

Las inscripciones se realizarán de manera digital a través del sistema DINO, con el objetivo de facilitar el proceso a las familias y garantizar transparencia, equidad y eficiencia en la asignación de vacantes.

Además, este sistema permite solicitar vacantes de forma centralizada, evitando las largas filas y gestiones presenciales.

El llamado está dirigido a estudiantes que ingresarán al nivel secundario durante el ciclo lectivo 2026.

Cómo realizar la solicitud

El trámite estará disponible del 1.º al 20 de octubre y se efectuará de manera virtual a través de la plataforma DINO. Las familias deberán consignar el establecimiento de su preferencia, así como también si el estudiante a inscribir tiene hermanos en dicha institución, si cuenta con Certificado Único de Discapacidad (CUD) y si ha sido abanderado en la escuela de la que egresa.

También deberán completar la información requerida y adjuntar en formato digital la documentación obligatoria, como el DNI del estudiante y del adulto responsable.

El sistema validará la identidad de la persona solicitante mediante datos oficiales, asegurando la transparencia del proceso. Asimismo, permitirá gestionar inscripciones múltiples en caso de que la familia tenga más de un estudiante a cargo.

Para consultas y acompañamiento en el uso de la plataforma, las familias podrán comunicarse con DINO a través de WhatsApp al (280) 460-3466.

Para conocer las instituciones disponibles en cada localidad, el Ministerio pone a disposición el portal con la Oferta de Escuelas de Nivel Secundario de la Provincia: chubut.edu.ar/ofertasecundaria. Allí las familias podrán informarse sobre las opciones existentes y elegir el camino educativo que mejor acompañe el futuro de sus hijos.

Comunicación de resultados

Desde Educación recordaron que la solicitud de vacante no implica asignación automática. Todas las presentaciones serán evaluadas en función de los criterios establecidos y de la disponibilidad en cada institución.

Los resultados se comunicarán a partir del 3 de noviembre de 2025 a través de los canales oficiales del Ministerio de Educación y de cada establecimiento educativo.

