El escrutinio definitivo de las elecciones legislativas 2025 comenzó este martes en todo el país, y Chubut se encuentra entre las provincias donde la diferencia tan ajustada podría cambiar cuando la Justicia Electoral concluya el conteo final.

En Chubut, el conteo final incluye los resultados de la elección de diputados nacionales, el referéndum constitucional sobre la eliminación de los fueros, la elección de representantes en el Consejo de la Magistratura en las circunscripciones de Trelew y Esquel, y el referéndum municipal sobre el voto joven en Puerto Madryn.

Chubut decidió eliminar los fueros: el “Sí” obtuvo el 63,61% y la reforma constitucional entra en vigencia

Con más del 98% de las mesas escrutadas en el escrutinio provisorio, Maira Frías y Juan Pablo Luque se mantenían cabeza a cabeza, con cerca del 28% de los votos por una banca en la Cámara Baja, una diferencia de menos de 2.000 votos. La libertaria cosechó 88.716 sufragios, contra 87.069 del exintendente de Comodoro.

En el recuento provisorio, La Libertad Avanza (LLA) se impuso por una diferencia muy ajustada frente al frente peronista local, pero desde ambos sectores admiten que el panorama podría modificarse una vez que se contabilicen los votos nulos, recurridos e impugnados, además de las mesas que no se cargaron en la noche de la elección.

Sin embargo, más allá de que los resultados se achiquen o amplíen, no habría cambios ya en las designaciones de las bancas, pero sí en lo que respecta a primer y segundo lugar.

“No me llamó ni el gobernador, ni el vicegobernador, ni la candidata a diputada”, señaló Juan Pablo Luque

En este escenario, los equipos de fiscalización de las principales fuerzas permanecen atentos al trabajo de la Justicia Electoral Federal, que revisa acta por acta en la ciudad de Rawson. El proceso podría extenderse durante varios días, y los resultados oficiales se conocerán recién cuando finalice la verificación de todas las mesas.

EN SANTA CRUZ

La alianza peronista liderada por Juan Carlos Molina se impuso en Santa Cruz por una diferencia mínima de 728 votos sobre La Libertad Avanza, dejando un escenario abierto a posibles cambios cuando la Justicia realice el escrutinio definitivo.

Pablo Quirno asume como canciller con la misión de consolidar la política exterior de Milei

La provincia forma parte del grupo de distritos donde la definición sigue en suspenso, junto con La Rioja, Chaco, Chubut, Corrientes, La Pampa, Río Negro y Buenos Aires, todas con diferencias muy ajustadas. En La Rioja, por ejemplo, el gobernador Ricardo Quintela ganó por solo 621 votos, mientras que en Río Negro la ventaja libertaria fue de 2.101 sufragios.

En el caso de Santa Cruz, la expectativa es aún mayor porque fue la primera elección con Boleta Única de Papel (BUP), un sistema nuevo que podría haber generado errores en el conteo provisorio. Tanto el peronismo como La Libertad Avanza aseguran tener actas que podrían cambiar el resultado final.

A nivel nacional, varios partidos confían en mejorar sus números cuando se contabilicen los votos nulos, recurridos o impugnados, además de las mesas que no se incluyeron en el recuento provisorio y que ahora serán revisadas una por una por la Justicia Electoral.

