RAWSON (ADNSUR) - El diputado Rafael Williams, del bloque del PJ ‘Frente de Todos’ en la Legislatura, dio detalles a ADNSUR de su proyecto de ley que pretende aliviar el impacto en los bolsillos de los inquilinos de Chubut, para que no tengan que tributar el porcentaje que cada contrato paga a la provincia en concepto de Impuesto de Sellos.



En ese marco, explicó que “considerando la situación que generó la pandemia, entendemos que los sectores más afectados son quienes alquilan las viviendas familiares. Sin generar desequilibrios fiscales, la propuesta es dejar exentos del sellado de rentas a aquellos que tengan alquileres hasta $25.000".



Indicó Williams que "esto queda a disposición del resto de la Cámara porque la idea es llevar un alivio a quienes alquilan viviendas familiares. No se afectaría –en gran medida- a las rentas provinciales. Esperamos que esta propuesta sea considerada y tengamos la posibilidad de dar un alivio más”.



Según expresó el legislador, este impuesto representa el 1,2 por ciento del total del contrato, es decir, el monto que surge de sumar la totalidad de los meses de los años de contrato. Agregó que "por ejemplo un alquiler de 25 mil por mes en un contrato de 3 años, o sea 36 meses, pagaría hoy unos 10.800 pesos de impuesto, que es la cifra que quedaría exenta si se aprueba la ley".



Sostuvo Williams que "el proyecto apunta a que todos los inquilinos que pagan hasta esa cifra queden exceptuados de pagar el sellado de rentas. Hay que aclarar que no entran los servicios al turismo, lugares comerciales ni las cabañas. Sólo se apunta a las viviendas familiares” aseguró.

Por otra parte, respecto al DNU del Gobierno para evitar pagar las sentencias judiciales por causas salariales, Williams afirmó que “no estoy de acuerdo porque creo que hay un esquema judicial que defiende a los trabajadores de Chubut. Este planteo viene de los activos y de los Jubilados. Me parece que dejarlos sin un instrumento legal no correspondería”.