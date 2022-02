La Cámara Federal de Casación dejó firme el procesamiento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa de los cuadernos de las coimas.

El máximo tribunal rechazó los planteos de la expresidenta y ratificó el fallo -con los votos de los jueces Diego Barrotaveña y Daniel Petrone y la disidencia de la jueza Ana María Figueroa- que le atribuye haber sido la jefa de una asociación ilícita y coautora de 27 hechos de cohecho pasivo.

Los abogados de Cristina Kirchner venían apelando en todas las instancias su procesamiento, además de objetar un embargo dictado sobre sus bienes por 1.500.000.000 pesos.

La megacausa, desatada a partir de los cuadernos escritos por el chofer Oscar Centeno. fue elevada a juicio oral y público en 2019, pero el proceso todavía no tiene fecha de inicio.

Los jueces Petrone y Barroetaveña, que dieron un fuerte respaldo al caso cuando confirmaron la validez de las declaraciones de los imputados colaboradores en esta causa, consideraron que no correspondía hacer lugar al planteo de Cristina Kirchner contra el procesamiento porque no se trata de una sentencia definitiva. “La presentación directa en estudio no habrá de prosperar en la medida en que la resolución recurrida no supera el límite de impugnación objetivo previsto por el artículo 457 del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN), ya que no se trata de una sentencia definitiva”, fundamentaron.

Figueroa, en disidencia, dijo que si bien no se trata de una sentencia definitiva, correspondía revisar el procesamiento porque, por sus efectos, es equiparable a una decisión final. Con ese argumento, votó por que la Casación abriera el recurso y estudiara el planteo.