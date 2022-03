A poco menos de una semana de que la Cámara de Diputados diera media sanción al proyecto de renegociación de la deuda que el Gobierno mantiene con el Fondo Monetario Internacional, la cual tuvo lugar en medio de serios incidentes ocurridos en las afueras del Congreso, la vicepresidenta Cristina Kirchner se volvió a referir este lunes sobre el tema y lo calificó como un "ataque contra la Vicepresidenta de la República Argentina que alguien planificó y mandó a ejecutar".

Lo hizo a través de su cuenta de Twitter, donde compartió un video de casi 4 minutos de duración en el que se ve el minuto a minuto del ataque de los manifestantes contra el Congreso a través de las cámaras de seguridad de la Policía Federal.

Además, el posteo cuenta con material audiovisual grabado desde el interior de su despacho, donde se logra apreciar cómo las piedras lanzadas por los manifestantes de izquierda impactan contra las ventanas rompiendo los vidrios que se encontraban desprotegidos al momento del episodio.

Cristina Fernández esquivó piedrazos y mostró cómo destruyeron su despacho

Cabe destacar que la publicación de la vicepresidenta se da en medio de los reclamos que dirigentes de su riñón hicieron pidiendo un repudio más explícito por parte del presidente Alberto Fernández y otros funcionarios sobre lo ocurrido.

“Estamos viviendo un momento de peligrosa autoproscripción de un sector de la fuerza. Acá opina un kirchnerista y es un drama, se rompe la unidad. Cuando alguien cercano al Presidente dice cualquier pavada no ocurre nada y si no está la ametralleta del off permanente que nosotros no abonamos”, aseguró por ejemplo el referente camporista Andrés 'Cuervo' Larroque en diálogo con AM750.

“Pareciera que se quiere proscribir a una parte mayoritaria de la fuerza y tenemos que actuar rápido”, reiteró.

El pasado viernes, un día después de los incidentes, la propia Cristina Kirchner había mostrado también en sus redes las consecuencias del conflicto en un video de poco más de dos minutos que incluyó, mediante su voz en off, críticas al FMI.

“Como nunca recordé las palabras de Néstor respecto del Fondo Monetario Internacional, cuando decía “siempre actuó como promotor y vehículo de políticas que provocaron pobreza y dolor en el pueblo argentino”, dijo en aquel entonces.

“Otra vez... inmensa pena”, era la leyenda que acompañaba las imágenes de los destrozos ocasionados en su despacho.