Cristina Kirchner sorprendió con elogios hacia “MasterChef” y “La Voz Argentina”

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, habló durante el acto que se llevó a cabo en Tecnópolis: “Yo espero que el lunes podamos debatir un país sin agravios, sin insultos, en igualdad y paridad de condiciones para todos y todas”.

Y agregó: “Cuando vayamos a discutir en un medio no maltraten a una candidata o a un candidato porque es de otra ideología o porque se los mandaron a hacer, eso no se lo merece nadie y el primero que no se lo merece es el que está sentado en su casa”.

En ese sentido, Kirchner subrayó: “Por eso también debe ser que tiene tanto rating ‘MasterChef’ y ‘La Voz Argentina’, y claro, la gente, más temprano que tarde se aviva. Entonces, creo que tenemos que debatir y debatir en serio”.

Con esas palabras, la política dejó entredicho que el pueblo no quiere más agresiones o señalamientos en la pantalla chica, sino que los argentinos solo querrían ver programas que les permitan disfrutar en familia, lejos de los dramas o escándalos sociales.

Luego de los dichos de Cristina, como era de esperarse, la repercusión en las redes no se hizo esperar. Algunos cibernautas se mostraron en contra de las declaraciones que ejecutó la vicepresidenta de la Nación argentina por la manera en la que esta publicitó a Telefe y otros tantos, la aplaudieron. Tal fue el caso del periodista Emanuel Respighi, quien al escuchar a la también abogada capturó el momento y lo expuso en Twitter con estas palabras: “La frase más lúcida de Cristina Fernández, para mí, eh”.