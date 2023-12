Este martes por la mañana, Cristina Kirchner se despidió de los trabajadores y las trabajadoras del Senado. El encuentro se realizó en el salón Malvinas Argentinas, ubicado en el anexo de la Cámara Alta. Además, durante ese encuentro señaló en TikTok que “colocamos un cuadro de Diego, de nuestras Islas y nuestra bandera”.

Allí, la presidenta del Senado recibió el apoyo de todas las personas, al grito de “Cristina no se va”.“No me voy a ningún lado, saben dónde encontrarme. Voy a estar acá cerquita, a dos cuadras en el Patria”, explicó.

Según informó Minuto Uno, el evento con los trabajadores fue convocado por el gremio del Personal Legislativo que conduce Norberto Di Prospero. En tanto, se supo que este jueves 7 de diciembre se llevará a cabo su última sesión en la cual, jurarán los nuevos senadores y senadoras. Por otra parte, también se elegirán las nuevas autoridades que presidirán el Senado.