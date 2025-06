El Tribunal Oral 2 dispuso esta tarde la prisión domiciliaria para la expresidenta Cristina Kirchner desde hoy, con lo cual la ex mandataria no deberá presentarse mañana en Comodoro Py.

El Tribunal Oral Federal N° 2 dispuso que la prisión domiciliaria se cumpla en en el departamento que la expresidenta tiene en el barrio porteño de Monserrat, en San José 1111, y que la líder del PJ tendrá que utilizar tobillera electrónica.

La ex presidenta fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad. Su condena quedó firme la semana pasada, luego de que la Corte Suprema rechazara tratar el recurso presentado por su defensa.

REGLAS DE CONDUCTA QUE DEBERÁ CUMPLIR LA EXPRESIDENTA

En su resolución, el juez dispuso “reglas de conducta”, entre las que figura la prohibición de “comportamientos que puedanperturbar la tranquilidad del vecindario”, en lo que parece una clara alusión a los actos que se pueden realizar desde el balcón de la vivienda.

a) Deberá permanecer en el domicilio fijado , obligación que no

podrá quebrantar salvo en situaciones excepcionales de fuerza mayor que deberá justificar debidamente. Por fuera de estos supuestos, deberá requerir y obtener la autorización previa del tribunal, sin excepción.

b) Deberá abstenerse de adoptar comportamientos que puedan

perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes.

c) En el plazo de 48 horas hábiles deberá presentar una nómina de

las personas que integran su grupo familiar, custodia policial, profesionales médicos que la tratan asiduamente y abogados que la representan, quienes podrán acceder al domicilio donde cumplirá la pena de prisión sin necesidad de autorización judicial, debiendo requerirse y motivarse el eventual acceso de toda otra persona no incluida en ese listado.

¿QUIÉN DEBERÁ SUPERVISAR LA PRISIÓN DOMICILIARIA?

En otro tramo de su resolución, el magistrado ordenó “encomendar a la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal que lleve adelante la supervisión de la ejecución de la prisión domiciliaria de Cristina Elisabet Fernández de Kirchner y eleve a esta sede los resultados de la supervisión cada tres (3) meses, período de tiempo al cabo del cual se evaluará el grado de acatamiento de las reglas impuestas, con los alcances establecidos en la ley (art. 34, ley 24.660)”.

El juez Gorini también ordenó a la Dirección de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica, dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Seguridad Nacional, "la colocación de un dispositivo de vigilancia electrónico respecto de Cristina Elisabet Fernández de Kirchner en el domicilio indicado en el punto dispositivo I, en los términos establecidos en el último párrafo del considerando IV".

Por otro lado, dispuso "dejar sin efecto la citación que fuera cursada a la

condenada el pasado 10 de junio", suprimiendo el paso de la expresidenta por Comodoro Py.

“SE IMPUSO LA LEGALIDAD SOBRE EL ESCARNIO”

Gregorio Dalbón, uno de los abogados defensores de Cristina Kirchner, confirmó que la exmandataria “cumplirá prisión domiciliaria” y aseguró que, finalmente, “se impuso la legalidad sobre el escarnio”.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, el letrado manifestó que la Justicia decidió bajo “lo que el derecho ordena y la dignidad exige”. Además, agregó: “No será humillada, cumplirá su condena en prisión domiciliaria, como corresponde en un Estado de Derecho”, sostuvo.

“Este no es solo un logro jurídico. Es una victoria política, popular y ética en medio de una persecución sistemática que violó cada principio del debido proceso. Ganamos porque denunciamos que el juez de instrucción no era el juez natural, y por tanto la causa nació viciada”, enfatizó Dalbón.

En la misma línea, aseguró que también “ganaron” porque la Cámara que confirmó el procesamiento “era macridependiente” y “funcional” al poder que pretendía “proscribir a Cristina”.

Asimismo, indicó que, “expusieron” a los jueces de Casación y del Tribunal Oral Federal, quienes “jugaban al fútbol y al tenis” con el ex presidente Mauricio Macri y que “jamás debieron juzgarla”.

Para finalizar, remarcó que “ganaron” porque la Corte que convalidó la sentencia “fue construida por Pepín Rodríguez Simón, prófugo VIP y operador, en violación flagrante” de la Constitución Nacional.

“Cristina no está sola. El pueblo la rodeó, la defendió y la cuidó. Y eso, más que cualquier alegato, inclinó la balanza. Hoy el derecho venció al circo. La dignidad venció al odio. Y la verdad empezó a abrirse paso en medio de la infamia. Este es un paso. No el final. Pero es una señal clara de que no podrán doblegar a quien camina con el pueblo. A Cristina la condenaron, pero no lograron quebrarla. A Cristina la quieren proscribir, pero no podrán borrarla de la historia. Y si algún día la Justicia verdadera se decide a actuar, esta causa será revisada y pulverizada por su falta absoluta de legalidad”, concluyó.