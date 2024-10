Durísimo Cristina destrozó a Kicillof con fuertes críticas: lo tildó de "Judas" y de "Poncio Pilato" En medio de la interna del Partido Justicialista, la ex presidente lanzó duros comentarios contra el actual gobernador de provincia de Buenos Aires. "Me hace ruido y me provoca dolor que haya gente que no se defina", dijo hacia uno de los referentes del kirchnerismo.