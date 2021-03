CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner elogió al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, este jueves vía Twitter, por compartir "miradas similares sobre la tragedia de la dictadura".

"Mas allá de las públicas diferencias políticas y económicas que tenemos, resulta reconfortante que uno de los dos principales dirigentes de la oposición comparta sensibilidades, vivencias y mirada similares sobre la tragedia de la dictadura cívico militar", expresó la expresidenta en un tuit este jueves.

“Mas allá de las públicas diferencias políticas y económicas que tenemos, resulta reconfortante que uno de los dos principales dirigentes de la oposición comparta sensibilidades, vivencias y mirada similares sobre la tragedia de la dictadura cívico militar. https://t.co/f85tK5omKo”— Cristina Kirchner on Twitter Link Cristina Kirchner on Twitter

Horacio Rodríguez Larreta había recordado este miércoles el secuestro de su padre durante la dictadura militar, a quien cree que lo tuvieron detenido-desaparecido en el centro clandestino Pozo de Banfield y que lo salvó un partido de fútbol clave.

Tweets by horaciorlarreta horaciorlarreta

Este miércoles, 24 de marzo (Día de la Memoria por la verdad y la justicia), el jefe de Gobierno porteño, repasó: "Yo tenía 12 años. Me acuerdo que vivíamos con mi viejo y con mis hermanos nos turnábamos para dormir con él. Y me acuerdo que una noche me tocaba a mí dormir con él, la chica que trabajaba en casa toca la puerta y dice 'señor, lo buscan abajo'. Era, raro, 3 de la mañana. Yo me acuerdo de que me desperté", contó Larreta.

"Papá se levantó y dijo 'voy a ver quién es'. Y no volvió. Después nos enteramos, por alguien que lo vio abajo, no sé si un sereno o quién lo vio, que bajó como a abrir y que lo agarraron y, literalmente, en un Falcon verde se lo llevaron, en un simbólico Falcon verde. Y desapareció, no tuvimos más noticias", rememoró.

Según publicó Clarín, el padre del jefe de Gobierno porteño era un reconocido empresario del sector de la petroquímica, dirigente del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID). Cuando fue secuestrado además era presidente de Racing Club de Avellaneda.

"Me acuerdo como si fuera hoy que al día siguiente o a la tarde siguiente o posterior, vino un montón de gente a casa, que yo sentía que nos daban el pésame. Una situación... Obviamente a los 12, uno entiende todo y sentí que perdí a mi papá en esa situación, donde nadie te cuenta, como que quieren preservar a los chicos, pero uno a esa edad capta", aseguró.

Rodríguez Larreta relató que los diez días el tema se hizo público porque hubo un partido entre Racing y River, y la prensa advirtió sobre la ausencia de su padre en el evento.

"Pasó que se jugaba Racing-River, un partido muy visible. Y fue toda una noticia que el presidente de Racing no fue a la cancha y ahí se empezaron a armar noticias ¿Dónde estaba el presidente de Racing? Por la parte deportiva, apareció la desaparición del presidente de Racing y entonces se hizo público que el presidente de un club de fútbol había desaparecido", manifestó.

"Al hacerse público por un tema distinto a la política, eso le salvó la vida", aseguró.

El jefe de Gobierno porteño dijo que en su familia sospechan que su padre estuvo secuestrado y desaparecido durante esos días en el centro clandestino de detención conocido como el Pozo de Banfield. "Nunca se supo, porque mucho tiempo después él contó que lo llevaron vendado", subrayó.

"Es una historia, una vivencia que me dejó muy marcado. No sé si decirle suerte porque la situación fue horrible. (Pero) la visibilidad de mi viejo por presidente de un club de futbol le salvó la vida. Muchos otros no tuvieron esa suerte y hoy se lamenta", expresó.

"Fue una experiencia que a mí me marcó. y me hizo entender lo que fueron esos años durísimos para la Argentina", sostuvo.