La Cámara de Casación dispuso este viernes que la expresidenta Cristina Kirchner deberá seguir usando tobillera electrónica en su prisión domiciliaria y que, además, tendrá que solicitar permiso para recibir en el domicilio de San José 1.111 las visitas que no estén en el listado que fuera entregado al juzgado.

En la resolución, Casación rechazó así los recursos que había presentado el abogado Carlos Beraldi, que representa a la ex mandataria.

En tanto, ratificó a San José 1111 como domicilio de cumplimiento de la pena de 6 años de prisión por la causa Vialidad, contra lo que había propuesto la fiscalía, que había reclamado una mudanza del barrio de Constitución.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, la mayoría de la cámara, conformada por los magistrados Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, sostuvo la validez de la restricción de visitas y del uso de tobillera, al considerar que “la medida impugnada se inscribe, precisamente, en ese marco: no prohíbe visitas; sólo establece que, fuera del núcleo familiar inmediato, la defensa técnica y los médicos tratantes (quienes, vale reiterar, pueden ingresar sin trámite alguno más allá de estar en una nómina), cualquier otra persona deberá solicitar autorización previa al tribunal”.

Por su parte, el juez Mariano Borinsky votó en disidencia sobre la necesidad de la tobillera electrónica y las autorizaciones para visitas, al considerar que la expresidenta cuenta con custodia permanente de la Policía Federal Argentina y que los dispositivos electrónicos son recursos penitenciarios limitados.



Beraldi se había opuesto el lunes último a mudar a la ex presidenta de San José 1.111, al señalar que allí pueden visitarla sus hijos y su nieta y que las condiciones de seguridad son adecuadas, además de haber reiterado su reclamo para que se le quite la tobillera electrónica y no tenga que pedir autorización para recibir visitas en general.

También puso foco en esa oportunidad en la “condición de mujer” de la ex presidenta “obviada de manera llamativa” en el caso y citó convenciones internacionales sobre la eliminación de toda forma de violencia hacia la mujer.

ACTUALIACIÓN DEL DINERO QUE DEBERÁN DEVOLVER LOS CONDENADOS POR LA CAUSA VIALIDAD

Por otro lado, el cuerpo de peritos de la Corte Suprema de Justicia actualizó en 684.990.350.139,86 millones de pesos el monto sujeto a decomiso en la causa Vialidad y que será reclamado a los condenados, entre ellos la ex mandataria.



El informe se realizó a pedido del Tribunal Oral Federal 2 de la ciudad de Buenos Aires, que llevó adelante el juicio y condenó a la ex mandataria, al empresario Lázaro Báez, al ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti y al ex secretario de Obra Pública del kirchnerismo José López a seis años de prisión por administración fraudulenta.

La cifra actualizada tomó como base 86.085.463.548,25 millones de pesos que el TOF2 fijó como monto a decomisar en 2022 cuando dio a conocer su veredicto, que quedó firme por decisión de la Corte Suprema en junio pasado.