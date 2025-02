La ex presidenta Cristina Kirchner aseguró que la Marcha del Orgullo Antifascista y Antirracista, que reunió a miles de manifestantes en Buenos Aires y distintas ciudades del país, reflejó "aspiraciones y emociones profundas de la sociedad argentina".

La movilización se llevó a cabo el sábado en repudio a los dichos del presidente Javier Milei en el Foro de Davos y a su política de derechos de género e inclusión.

A través de un extenso mensaje en su cuenta de X (antes Twitter), la ex mandataria destacó que las dos marchas más multitudinarias en rechazo a las políticas del gobierno libertario -la del sistema universitario y la del Orgullo Antifascista- no fueron ideológicas, sino que reflejaron aspiraciones y emociones profundas de la sociedad argentina.

Cristina Kirchner remarcó que la marcha en defensa de las universidades públicas, realizada en abril, tuvo un carácter transversal porque el acceso a la educación superior es un sueño de movilidad social ascendente.

En el caso de la reciente manifestación del colectivo LGBTIQ+, sostuvo que la convocatoria original se centró en las agresiones del presidente hacia la diversidad, pero terminó movilizando a sectores más amplios de la sociedad.

"La deshumanización expresada por Milei, al desconocer que los sentimientos no tienen género, galvanizó en el deseo y el derecho a la felicidad: de elegir con libertad la pareja con quien compartir la vida y, si lo desean, formar su familia", señaló.

Finalmente, la ex presidenta sentenció: "El derecho a la prosperidad y a la felicidad son los límites que Milei no solo no podrá violar, sino a los que, además, deberá dar respuesta más temprano que tarde".