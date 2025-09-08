La coalición peronista Fuerza Patria logró una victoria contundente y clara en las elecciones legislativas de medio término en la provincia de Buenos Aires, con alrededor del 46,9% de los votos y el 82% de las mesas escrutadas. Esto representó una amplia diferencia de 13 puntos sobre el partido liberal La Libertad Avanza, que alcanzó el 33,8%.

El gobernador Axel Kicillof, figura principal de la estrategia electoral bonaerense, salió fortalecido políticamente con este triunfo, mientras que el espacio de Javier Milei sufrió un duro revés a semanas de las elecciones legislativas nacionales de octubre de 2025.

EL MENSAJE DE CRISTINA A LA MILITANCIA PERONISTA TRAS EL TRIUNFO

Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta y máxima referente nacional del peronismo, celebró en un mensaje que se reprodujo en el búnker de Fuerza Patria el amplio triunfo y destacó “la responsabilidad democrática del voto que puso un límite a Javier Milei”.

"Quiero enviarle un saludo al pueblo de mi querida provincia de Buenos Aires, a todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que participaron de esta jornada realmente histórica, en la que con muchísima responsabilidad democrática decidieron ponerle un límite a un presidente que no parece comprender que debe gobernar para todos, para los que lo votaron y para los que no también", comenzó en su discurso vía WhatsApp.

La exmandataria expresó su esperanza de que este pronunciamiento popular sirva para que el presidente Milei entienda que no puede ejercer la primera magistratura de la forma en que lo hace. Además, subrayó la responsabilidad que implica representar a la provincia de Buenos Aires, que concentra casi el 40% del electorado nacional, y pidió serenidad y sabiduría para el presidente, porque "es lo que esperamos todos los argentinos esta noche".

Cristina también envió saludos a todos los candidatos y militantes de Fuerza Patria, así como a los intendentes, Axel Kicillof, Sergio Massa, Juan Grabois y Máximo Kirchner, quien la acompañaba en su domicilio. En su cierre, afirmó que el triunfo es "un orgullo" y representa "una inmensa responsabilidad por los destinos de esta patria que tanto amamos".

SECCIÓN POR SECCIÓN: QUIÉN GANÓ LAS ELECCIONES DE BUENOS AIRES

Primera Sección Electoral (elige ocho senadores provinciales):

Fuerza Patria: 47,45%

Alianza LLA: 37,03%

FIT-U: 4,22%

Somos Buenos Aires: 4,15%

Unión y Libertad: 1,23%

Segunda Sección Electoral (se votan 11 diputados provinciales):

Fuerza Patria: 35,42%

Alianza LLA: 29,79%

Hecho: 23,95%

Alianza Potencia: 2,75%

Fit-U: 1,87%

Tercera Sección Electoral (elige 18 diputados provinciales):

Fuerza Patria: 53,9%

Alianza LLA: 28,52%

FIT-U: 5,67%

Nuevos Aires: 3,22%

Somos Buenos Aires: 2,85%

Cuarta Sección Electoral (elige siete senadores provinciales):

Fuerza Patria: 40,34%

Alianza LLA: 30,3%

Somos Buenos Aires: 19,92%

Alianza Potencia: 1,73%

Nuevos Aires: 1,71%

Quinta Sección Electoral (vota cinco senadores provinciales):

Alianza LLA: 41,68%

Fuerza Patria: 37.53%

Somos Buenos Aires: 11,26%

FIT-U: 2,5%

Alianza Potencia: 2,24%

Sexta Sección Electoral (define 11 diputados provinciales):

Alianza LLA: 41,74%

Fuerza Patria: 34,15%

Somos Buenos Aires: 11,38%

Alianza Potencia: 3,51%

FIT-U: 3,01%

Séptima Sección Electoral (elige tres senadores provinciales):

Fuerza Patria: 38,23%

Alianza LLA: 32,84%

Somos Buenos Aires: 15,17%

Alianza Potencia: 4,21%

FIT-U: 2,49%

Octava Sección Electoral (vota seis diputados provinciales):

Fuerza Patria: 44%

Alianza LLA: 36,58%

FIT-U: 5,01%

Somos Buenos Aires: 5,51%

Partido Libertario: 2,56%

Con información de Infobae y La Nación, editada y redactada por un periodista de ADNSUR