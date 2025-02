Cristina Fernández cruzó a Milei por la denuncia del cobro de la Zona Austral: "Sos igual de casta que Macri"

Cristina Fernández cruzó a Milei por la denuncia de la Zona Austral. "Sos igual de casta que Macri", señaló. Luego de la denuncia realizada por el Ministerio de Capital Humano, la expresidenta utilizó sus redes sociales para defenderse y responder a las acusaciones. Además, acusó de "burros" a funcionarios del Gobierno e invitó al mandatario nacional a buscar un buen "psiquiatra".

En su respuesta, también arremetió contra el mandatario, acusándolo de actuar como la "casta política" a la que él mismo había prometido oponerse.

A través de una extensa publicación en su cuenta de X , Cristina Fernández criticó duramente a Milei por la denuncia interpuesta por el Ministerio de Capital Humano, que señalaba el cobro indebido del beneficio. La denuncia sostenía que la expresidenta había percibido un plus por su residencia en Río Gallegos, Santa Cruz, mientras residía en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante sus funciones como senadora y vicepresidenta.

En su respuesta, Kirchner no tardó en cuestionar al presidente: "¿Ahora vos también, como Mauricio Macri, me denunciás en Comodoro Py y mandás a la burra que te hace Reiki y le saca la comida a los pobres y al otro burro que pusiste en la ANSES, recién llegado de sus vacaciones en México, a que hagan la berretada de decir que mi domicilio no es en Santa Cruz?", escribiendo en tono desafiante.

“ ¿Vos me denunciás y me perseguís penalmente porque decís que cobré indebidamente un plus por zona? Que te cuente el burro de ANSES lo que hice con la sentencia que no sólo reconoció mi derecho a las pensiones como ex Presidenta y como viuda de un ex Presidente, sino también el retroactivo más sus intereses por todo lo que no había percibido durante los años de la gestión macrista que me las había quitado y, ADEMÁS, ME EXIMIÓ DE PAGAR EL IMPUESTO A LAS GANANCIAS ordenando la devolución de las sumas descontadas por ese concepto con más sus intereses”, agregó.

“¿Sabés qué hice en ese momento? Pedí que se suspendiera el pago del retroactivo por la emergencia previsional y, además, RENUNCIÉ A LA EXIMICIÓN DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS… que, te cuento, es un toco. ¿Ves? No soy como vos que cuando eras Diputado votaste por la derogación del Impuesto a las Ganancias y ahora, como Presidente, lo pusiste de vuelta. Lo dicho. Sos un cachivache… No sólo negás lo que decís, sino que borrás con el codo lo que escribís con la mano”, remarcó Fernández.

La expresidenta recordó que, durante la gestión macrista, fue perseguida judicialmente y que esta denuncia representaba una continuación de esa misma estrategia de acoso político. "Sos igual de casta que Macri", disparó Cristina, comparando el accionar de Milei con el de su antecesor en la presidencia.

Cristina también aprovechó para exponer su visión sobre el concepto de "domicilio" y subrayó que su residencia desde 1976 ha sido Río Gallegos. "Mi lugar en el mundo es El Calafate", añadió, pero enfatizó que su casa principal sigue estando en Santa Cruz. “Es maravilloso… Pero seguro que nunca fuiste, porque no conocés y te importa un pi.. tu país”,lanzó.

Además, frente a las acusaciones de que su domicilio era falso, la exmandataria dejó claro que, aunque ha tenido que pasar gran parte de su carrera en la Ciudad de Buenos Aires por su actividad política, nunca cambió su domicilio en los registros oficiales.

Además, en un tono irónico, Kirchner comparó la situación con el accionar de Milei, quien en el pasado votó para derogar el Impuesto a las Ganancias siendo diputado, pero lo reinstauró como presidente. "No soy como vos", le dijo, dejando claro su desdén por lo que consideró una contradicción por parte del actual presidente.

La exmandataria también abordó la acusación de "persecución penal", explicando que, en su caso, no estaba cometiendo ningún delito y defendió sus derechos sobre pensiones y beneficios obtenidos por su rol como expresidenta.

Finalmente, Cristina cerró su mensaje con una crítica a la gestión de Milei y sus comentarios sobre otros temas polémicos, sugiriendo que el presidente debía buscar "asesoramiento médico" para evitar lo que consideró declaraciones inapropiadas.

“¿Por qué será que con ustedes hay que explicar siempre lo obvio? En fin… Así que te recomiendo, ya que no te gusta leer, que te asesores mejor… y no sólo sobre cuestiones de derecho civil, como el domicilio; sino sobre otros temas que tan recurrentemente citás en torno a la sexualidad y que, te soy sincera, me han comenzado a llamar poderosamente la atención: abuso de menores vinculándolos con la homosexualidad… hasta me acuerdo que has llegado a hablar públicamente de niños en un jardín de infantes encadenados y envaselinados… ¡Un horror!”, añadió.

“Deberías buscar asesoramiento médico para no decir barbaridades y buscar un buen psicólogo… ¿O tal vez, un buen psiquiatra? Lo necesitás. Y, además, como sos el Presidente, le vendría muy bien a todos los argentinos y todas las argentinas”. concluyó.

Con información de La Nación y X (@CFKArgentina), redactada y editada por un periodista de ADNSUR