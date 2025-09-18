Cristina Fernández celebró la derrota de Milei en Diputados: “El pueblo sigue las banderas de Evita y Perón”

La Cámara de Diputados dio este miércoles un paso que reconfigura el tablero político y marcó un nuevo revés para el gobierno de Javier Milei: con 174 votos a favor, el cuerpo rechazó los vetos presidenciales a dos normas clave, la Ley de Financiamiento Universitario y la de Emergencia en Pediatría.

En ese marco, la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner se expresó con un mensaje que apeló a la memoria histórica del peronismo y celebró lo ocurrido en el recinto.

“En San José 1111, el pueblo no cambia de ideas… sigue las banderas de Evita y Perón… Defiende la salud de los niños y la Universidad Pública”, escribió la ex mandataria en sus redes sociales, en referencia a la histórica sede del Partido Justicialista. Su mensaje llegó pocos minutos después de conocerse el resultado de la votación y rápidamente fue replicado por dirigentes, militantes y simpatizantes que habían seguido la sesión con expectativa.

El rechazo a los vetos no fue un hecho aislado. Desde temprano, miles de personas se movilizaron en la denominada Marcha Federal en Defensa de la Ley de Financiamiento Universitario, bajo el lema “No a los vetos, sí a la educación pública”. Autoridades académicas, estudiantes, docentes, no docentes, investigadores del CONICET, sindicatos y organizaciones sociales confluyeron frente al Congreso para acompañar la discusión legislativa. También se sumaron agrupaciones de jubilados y trabajadores de distintos sectores que, con banderas y pancartas, expresaron su apoyo a la universidad pública y a la atención sanitaria para la niñez.

En Comodoro, la movilización se extendió por varias cuadras y se transformó en un acto de defensa de derechos sociales conquistados. Entre los presentes estuvo la rectora de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Lidia Blanco, quien remarcó la necesidad de proteger la educación pública como un derecho irrenunciable. También participaron referentes sindicales como Gloria Herrera, de la Asociación de Docentes Universitarios, y Daniel Murphy, de ATECh, quienes coincidieron en que la sesión parlamentaria representaba mucho más que una disputa política: “Se trata del futuro de nuestros hijos y de la igualdad de oportunidades para toda la sociedad”.

El resultado en el Congreso ratificó esa percepción. Con 174 votos en contra de los vetos, 67 a favor y apenas dos abstenciones, la Cámara Baja no solo revirtió la decisión presidencial, sino que también dejó en evidencia las dificultades del oficialismo para sostener sus iniciativas en el ámbito legislativo. Para la oposición, en tanto, la votación fue interpretada como un triunfo político y como la confirmación de que el Congreso puede actuar como contrapeso frente a medidas consideradas regresivas.

En paralelo a la sesión, en la Plaza Congreso se realizó un acto que incluyó la entonación del Himno Nacional y discursos de representantes de distintos sectores. Allí se escuchó un fuerte mensaje de unidad en defensa de la universidad y de la salud infantil, dos temas que, más allá de las diferencias políticas, interpelaron a amplias franjas de la sociedad. “Todas y todos somos la universidad pública argentina”, se leyó en un documento consensuado por el Frente Sindical Universitario, que definió a la educación como un “instrumento de movilidad social ascendente extraordinario”.