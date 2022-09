La vicepresidenta Cristina Fernández aún no ha brindado declaraciones tras el ataque que sufrió la noche del jueves, cuando un hombre intentó dispararle cuando ingresaba a su departamento. Lo detuvieron a los minutos del ataque. Todo el sector político se solidarizó y repudió lo sucedido.

El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, decretó un feriado nacional tras lo sucedido para este viernes. Y esta tarde, se espera que se lleven a cabo distinto movilizaciones en todo el país en repudio del atentado.

El exsecretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, quien mantiene una relación cercana con Cristina habló sobre cómo se encuentra la vicepresidenta. “Está bien, por suerte, tiene su espíritu y temple intacto. En ese sentido está bien”, dijo.

Y señaló que “fue Dios el que evitó” que sucediera una tragedia luego de que un hombre de 35 años le apuntara y gatillara “Habrá que ver si este personaje tiene alguien atrás. Si hay un autor intelectual de este intento de homicidio. Ojalá sea solo un personaje suelto, lo grave es que existiera alguien detrás que esté promocionándolo”, agregó.

“Ella estaba muy feliz, le gusta esa cercanía con la gente. Le hace muy bien. Tiene que haber cambios porque fue un hecho gravísimo, fue un hecho impactante que traerá consecuencias para el futuro. Un cambio en muchas de las conductas en las que ella se movía”, destacó el legislador.

El actual senador nacional reconoció que “ha sido una cosa muy seria, muy grave, muy conmocionante, que nos tiene que llamar a la reflexión y al cambio de actitud de acá en adelante en todos. Sobre todo a quienes fomentan y propician este discurso de odio”, indicó en diálogo con Nacional Rock.

“Estamos próximos a los 40 años de democracia y nunca había ocurrido un hecho de esta naturaleza y gravedad institucional. Me parece muy bueno todo este repudio, no cabe otra cosa. Quienes no lo hacen cargarán sobre su conciencia este tipo de situaciones”, concluyó.