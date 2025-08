Cristina apuntó contra el Gobierno en una reunión con Samper y Rivadeneira

Cristina Fernández de Kirchner volvió a mostrarse públicamente con figuras del ámbito político latinoamericano. Esta vez fue en el marco de una reunión privada que mantuvo con el ex presidente de Colombia, Ernesto Samper, y con Gabriela Rivadeneira, ex titular de la Asamblea Nacional del Ecuador.

El encuentro se llevó a cabo en su domicilio del barrio porteño de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria por una de las causas judiciales que enfrenta.

La reunión tuvo un marcado tono político e ideológico. Cristina la definió en sus redes como una oportunidad para "el diálogo y la reflexión entre amigos y compañeros de la Patria Grande", en alusión a su afinidad con los dirigentes de la región que comparten una visión crítica del ‘modelo neoliberal’.

En el centro de la conversación, según revelaron fuentes cercanas a los asistentes, estuvieron la coyuntura regional y el impacto de las políticas económicas en América Latina. La ex presidente volvió a manifestar su preocupación por la situación en Argentina, particularmente por el rumbo adoptado por el gobierno de Javier Milei. Aunque evitó nombrarlo directamente, Cristina lanzó una crítica directa al ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, al señalar: “Al Toto no le sale una”.

La frase, que rápidamente circuló en redes sociales, se suma a otras declaraciones recientes donde la ex vicepresidente cuestiona el modelo libertario implementado por el actual oficialismo. Entre sus principales observaciones, advierte sobre un proceso de creciente desigualdad, destrucción del tejido social y desmantelamiento del Estado.

Por su parte, Ernesto Samper también se refirió a la situación judicial de la exmandataria. Al salir del domicilio, el expresidente colombiano afirmó: “no venimos a cuestionar nada, pero me atrevo a decir que el artículo 23 de la Convención de San José establece que no pueden imponerse inhabilitaciones de forma permanente. Esperamos que Cristina quede libre”.

Samper fue presidente de Colombia entre 1994 y 1998, y más tarde ocupó la Secretaría General de UNASUR. Su visita, en este contexto, fue leída como una muestra de respaldo regional frente a la situación que atraviesa Cristina Fernández. Gabriela Rivadeneira, por su parte, es una dirigente ecuatoriana vinculada al correísmo, con un perfil político similar al de la expresidenta argentina.

Durante la charla también se abordaron aspectos de la situación internacional, con foco en el avance de gobiernos de derecha en la región y los desafíos de los espacios progresistas para recuperar protagonismo político. La reunión no solo sirvió para intercambiar miradas, sino también para revalidar vínculos que, según fuentes del entorno de Cristina, buscan sostener una articulación continental frente al avance de lo que definen como "proyectos de ajuste y exclusión".