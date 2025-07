El desempleo es una de las problemáticas sociales y económicas que más afecta a la sociedad argentina, y su evolución reciente genera preocupación en distintos sectores. En medio de un contexto económico complejo, marcado por la inflación y la desaceleración del consumo, las cifras oficiales indican un aumento sostenido en la cantidad de personas sin trabajo, especialmente entre los jóvenes y las mujeres.

En este escenario, el gobierno de Javier Milei impulsó una política de reducción del empleo público que generó controversia. Mientras sus funcionarios defienden la medida argumentando que la contracción del Estado favorece la creación de empleos en el sector privado, organismos independientes y expertos cuestionan esa visión y advierten sobre un impacto negativo en el mercado laboral.

ANSES anunció un bono de $150.000: a quiénes les corresponde y cuáles son los requisitos

En esta línea, Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación del Estado, volvió a defender públicamente la motosierra de Milei que recortó y sigue recortando el empleo público. Defendió el despido de los trabajadores estatales desde que se inició la gestión, lo que según su visión, generó “miles de puestos que se crearon” en el sector privado.

“No me tienen que preguntar por los 50.000 ñoquis que se quedaron sin trabajo. Me tienen que preguntar por los miles de puestos que se crearon cuando le devolvimos 2.000 millones de dólares a los argentinos porque no tenemos que pagar esos 50.000 puestos de trabajo”, afirmó.

Alberto Fernández analiza extender la cuarentena obligatoria y declarar el estado de sitio en Argentina

Sin embargo la Fundación Encuentro salió al cruce del funcionario al compartir un informe en el que afirma que actualmente hay 1,1 millones de desempleados, 300 mil más que en diciembre del 2023, cuando asumió Milei.

"Federico Sturzenegger intentó evadir la pregunta sobre los más de 50 mil despidos, apelando a un supuesto crecimiento del empleo privado. Pero la realidad lo contradice", señalaron en el informe sobre el mercado laboral del primer trimestre de este año.

Señala que "los efectos del derrumbe económico" que atravesó el país durante 2024, tras la fuerte devaluación, la recesión y la caída del consumo, se tradujo en una reducción de la fuerza laboral activa.

La desocupación por grupos etarios "En marzo se registraron, según el INDEC, 1,1 millón de personas desocupadas. Son 200 mil personas más que en diciembre de 2024 y 300 mil más que en diciembre de 2023", explicaron, advirtiendo que la mitad de los desocupados son jóvenes.

Cambios en el reintegro de $ 700 para AUH y jubilados

En tanto, una de cada cuatro son mujeres menores de 30 años: "La desocupación en mujeres jóvenes alcanzó el 19,2%, el valor más alto desde el segundo trimestre de 2021", indicaron, señalando que el incremento en la desocupación se explica "por el aumento en la tasa de las mujeres, quienes en 2023 registraron los niveles más bajos de desocupación en la historia".

En el caso de las mujeres jóvenes, el número de desocupadas se elevó de 211 mil a 297 mil entre diciembre de 2023 y marzo de 2025.

Los varones jóvenes desocupados aumentaron en casi 70.000: pasaron de 230 mil a 298 mil. "El total de jóvenes desocupados/as subió de alrededor de 438 mil a casi 600 mil, lo que representa un incremento del 35,7%", indica el informe.

Alberto Fernández sobre minería: "Logramos que en la meseta de Chubut se explote oro y plata"

Al analizar el impacto en las jefas y jefes de hogar, se desprende que en el primer trimestre del 2024 saltó hasta el 32,5%, pero en la actualidad descendió al 26,8%. De todas maneras, pese a que se ubica por encima de los niveles del 2023, cuando la cifra rondaba el 23,3%, refleja el mismo nivel del primer trimestre del último año del Frente de Todos: 26,8%.

LA DESOCUPACIÓN POR SECTORES PRODUCTIVOS

En cuanto a los sectores con mayor proporción de desocupación, los datos indican que hay una marcada concentración en construcción, (18,2 %), comercio (15,6 %) y servicio doméstico (14,6 %).

Confirmaron cuándo finalizan las clases y el inicio del ciclo lectivo 2020 en Chubut

Los sectores restantes son “Industria manufacturera” (7,3%), “Actividades primarias”, “Hoteles y restaurantes”, “Transporte, almacenamiento y comunicaciones”, “Servicios financieros, de alquiler y empresariales”, “Administración pública, defensa y seguridad social”, “Enseñanza”, “Servicios sociales y de salud”, “Otros servicios comunitarios, sociales y personales” y “Otras ramas".

Además, los “datos evidencian una mayor incidencia del desempleo en los centros urbanos de mayor densidad poblacional, así como una heterogeneidad territorial en la dinámica del mercado laboral", concluyó el informe de la Fundación Encuentro.

Con información de Minuto Uno, redactada y editada por un periodista de ADNSUR