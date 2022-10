El diputado provincial y presidente del bloque de la UCR en la Legislatura de Chubut , Manuel Pagliaroni, admitió que la continuidad de la alianza de Juntos por el Cambio en Chubut está en peligro a causa de movidas de "mala fe" y la presencia de "fuego amigo" contra dirigentes del radicalismo que son víctimas de campañas sucias en las redes a través del armado de fake news. Opinó que está a favor de eliminar las PASO y habilitar la reelección de intendentes, pero votará según lo que diga la UCR a nivel orgánico.

En diálogo con ADNSUR, sostuvo que “en lo partidario, no tenemos una postura unificada" aclarando que "más allá de lo que yo piense, me debo a la UCR y no a Juntos por el Cambio. Mi decisión dependerá que lo que la UCR diga”.

Dejó en claro que "si hoy tuviese que tomar una decisión personal, yo estoy a favor de la eliminación de las PASO”

Explicó que según su visión personal "creo que hay que escuchar más a la gente. Hay que tomar lo que la ciudadanía piensa sobre las elecciones primarias que son una obligación para ir a elegir candidatos de los diferentes frentes electorales y que debería ser una responsabilidad de esos espacios y no meter obligadamente a la ciudadanía a decidir sobre ello".

Agregó como argumento extra que "el enorme despilfarro de recursos económicos que una elección más representa”, ya que dijo," hay gastos que tiene que hacer el Estado porque financia las boletas y los gastos electorales y los costos de los partidos políticos que tienen que invertir en publicidad, fiscalización y campañas. Es el doble o más tener que ir a las PASO y luego a la elección general”, agregó.

Por ello, remarcó que "hay que escuchar lo que la ciudadanía dice y no actuar acorde al interés de la Política. Si hoy tuviese que tomar una decisión personal, yo estoy a favor de la eliminación de las PASO. Si el radicalismo decide otra cosa, aceptaré lo que diga”, afirmó.

DISCUSIÓN NACIONAL

Consultado acerca de las voces en defensa de las PASO de dirigentes de la UCR a nivel nacional, Pagliaroni expresó que "en el radicalismo de Chubut siempre mantuvimos una coherencia. Escuché a algunos dirigentes nacionales que están más alineados con algunas figuras del PRO y me parece un error de parte de esos dirigentes. Escuchar a Negri o Naidenoff -que hace 20 años que están en la Cámara- y no producen una renovación de cuadros en sus provincias para que nos representen en el Senado o la Cámara de Diputados, me parece que deberían hacerse una autocrítica”, señaló.

Asimismo, recordó que "a nosotros no nos bajan línea desde el Gobierno nacional cuando Macri gobernaba. En su momento, intentaron decirnos lo que teníamos que hacer y no aceptamos una bajada de línea de las autoridades de la UCR y menos del PRO”, recordó.

Respecto a la continuidad de Juntos por el Cambio en la provincia del Chubut, dijo que "depende que todos actuemos de buena fe" y en cambio "estoy viendo que muchos actores actúan de mala fe, particularmente, vemos ‘campañas sucias’ contra dirigentes o el presidente de la UCR e intendente de Rawson, Damián Biss".

Sobre este tipo de estrategias dijo que "le tocó lo mismo a Ongarato, a Menna y a mí mismo. Creo que hay una mano de ‘fuego amigo’ dentro de esas campañas sucias”, disparó.

VISITA DE BULLRICH

Remarcó Pagliaroni a modo de ejemplo que "hay otras más alevosas como la visita de Patricia Bullrich a Rawson donde gobierna el radicalismo y donde se habla de mafias y que hay que cambiar Rawson. La ciudad cambió desde el 2019 –justamente- con un intendente radical. Es una provocación del PRO y no lo veo como una cuestión casual”, evaluó.

Sostuvo que "fuimos cautos los radicales para demorar en responder porque esperamos las disculpas de Bullrich. Nada sucedió. Entonces, el radicalismo se expresó a nivel institucional. Es difícil una convivencia o una construcción donde no hay confianza y hay una falta de respeto permanente”, advirtió.

INTENDENTES

Sobre la propuesta para habilitar una nueva reelección de intendentes, dijo que "el Poder Ejecutivo presentó un proyecto a pedido de los Intendentes. El argumento principal es que la ley que les limita las reelecciones se aprobó durante un período al que accedieron sin que existiera esa limitación. La interpretación que hago es que eso tiene que empezar a regir a partir de un próximo período y no desde un período vigente porque la ley no puede legislar hacia el pasado”, explicó.

Indicó que "tanto Sergio Ongarato en Esquel, Luis Juncos en Rada Tilly, Leo Bowman en Telsen, Víctor Candia en Paso del Sapo son intendentes o jefes de comuna de mucho prestigio que han hecho una gran gestión en sus localidades, tienen el reconocimiento de los vecinos y siguen siendo las personas más importantes que tiene la UCR o incluso ‘Juntos por el Cambio’. Todos tienen la posibilidad de serlo y –en particular- Ongarato es el mejor elector en Esquel”, cerró el diputado provincial Manuel Pagliaroni.