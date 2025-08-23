Crece la imagen negativa de Javier Milei tras escándalo de presuntos sobornos y el caso Spagnuolo

La imagen digital del presidente Javier Milei registró un aumento de 7 puntos en su valoración negativa respecto al promedio mensual, luego de que se difundieran audios que implican posibles sobornos pagados por laboratorios a funcionarios del actual gobierno.

De acuerdo con un informe elaborado por la consultora Ad Hoc, la percepción negativa en redes hacia Milei alcanzó ayer un máximo del 59%, superando con claridad el promedio habitual del mes.

Asimismo, la polémica que involucra al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, continúa ganando visibilidad “día tras día” y evidencia una tendencia creciente, según señala el reporte de la consultora.

Escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad: encontraron a Diego Spagnuolo y le secuestraron el celular

El mismo estudio sostiene que el caso Spagnuolo generó “243.000 menciones en las últimas 72 hs” e “impacta en la imagen digital del Presidente”. De acuerdo con el informe, este jueves fue el “pico de menciones” al término “Milei” en lo que va del mes de agosto.

“La negatividad en la imagen digital sobre el presidente fue 7 puntos superior el día 21 de agosto al promedio mensual de este mes”, precisa el análisis difundido este viernes y menciona que “‘Karina’ y ‘Spagnuolo’ fueron los dos términos más relacionados a ‘Milei’ ayer y están en el top 5 semanal”.

El estudio de Ad Hoc también indica que, en 72 hs, el caso Spagnuolo generó “un volumen superior a las repercusiones del discurso en Davos de este año”.