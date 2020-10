TRELEW (ADNSUR) - El intendente de la localidad de Trelew, Adrián Maderna, comunicó este sábado que se encuentra aislado de forma preventiva por haberse confirmado un contagio en su equipo de trabajo.

A través de su cuenta de Twitter, detalló: "si bien me siento bien, me comunicaron que una persona de mi equipo de trabajo dio positivo de COVID-19, por lo que desde el viernes me aislé preventivamente".

Asimismo, adelantó que "de ser necesario me realizaré el hisopado". Y aprovechó para enviarle un mensaje a la comunidad: "Reitero el pedido de responsabilidad individual y seguir cuidándonos".