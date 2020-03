CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, destacó hoy el trabajo conjunto entre oficialismo y oposición ante la pandemia de coronavirus y advirtió que "se tomarán todas las medidas que sean necesarias" para "evitar que crezca la curva de casos" en Argentina.

“Si tenemos que profundizar el aislamiento para evitar que el virus se expanda, lo vamos a hacer”, dijo Massa cuando fue consultado sobre la posibilidad de decretar la cuarentena.

Massa y los jefes parlamentarios de la oposición brindaron una conferencia de prensa después del encuentro encabezado por el presidente Alberto Fernández en la Casa Rosada. En la lucha contra el coronavirus "no hay grieta", dijo Massa al anunciar que Gobierno y oposición acordaron mantener reuniones "cada 15 días" para consensuar medidas, "mejorar la calidad de vida y buscar las herramientas" en la emergencia por la enfermedad.



El titular de la Cámara enfatizó que las normas de restricción dispuestas por el Gobierno ante el coronavirus "no son para perjudicar a nadie sino para cuidar a todos, y ese es el camino que pretendemos recorrer", y aseguró que "se tomarán todas las medidas que sean necesarias para evitar que la curva de casos crezca".



Por su parte, el jefe del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri, afirmó que el Presidente "es el comandante de esta batalla porque así lo decidió el país", al manifestar el apoyo de la oposición en la lucha contra el coronavirus, informó Télam.



"Está en el ánimo de todos nosotros colaborar y no ser ningún obstáculo. Hemos ratificado que la centralidad de las decisiones y la responsabilidad son del gobierno y el Presidente pero este problema no es político porque se lleva la vida de todos", subrayó.



En tanto, el jefe del interbloque de senadores de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, calificó de "central y definitoria" la reunión que Fernández tendrá mañana, a las 17, con los gobernadores para analizar nuevas medidas.



De la reunión con el Presidente participaron también, por la oposición, el jefe del bloque de diputados del Pro, Cristian Ritondo; el presidente del bloque de senadores del Pro, Humberto Schiavoni; el jefe de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, y el titular de la bancada de diputados del Bloque Federal, Eduardo "Bali" Bucca".

En el encuentro con los dirigentes opositores, Fernández adelantó que el Gobierno está “buscando el modo de aliviar a los monotributistas”, al tiempo que reveló que en los servicios de electricidad y gas el Ejecutivo está analizando distintos mecanismos para “impedir los cortes y que exista una demora tolerable ante la falta de pago de las boletas”, precisó Infobae.

Respecto de los argentinos que están en el exterior y quieren regresar al país, el Presidente aseguró que son alrededor de 15.000 que quedaron varados y que tanto Aerolíneas Argentinas como otras empresas se pondrán al frente del operativo de repatriación.

Por su parte, el titular del interbloque de Juntos por el Cambio, el radical Mario Negri aseguró que de parte de la oposición “no va a haber especulación, hay que centralizar las decisiones, el comandante es el presidente y tiene todo nuestro respaldo".