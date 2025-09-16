Corcovado recibió inversión en educación, salud y viviendas: Torres encabezó el acto oficial
El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó un acto en Corcovado donde cinco familias recibieron su primer hogar, se habilitó la primera Estación Multidiagnóstico y se entregaron equipamientos tecnológicos a escuelas locales.
En un emotivo acto realizado en la localidad chubutense de Corcovado, Ignacio Torres entregó las llaves de cinco viviendas a familias de la comunidad y puso en funcionamiento la primera estación de Telemedicina que funcionará en el Hospital Rural.
Asimismo, entregó Aulas Digitales Móviles y equipamiento informático a cuatro establecimientos educativos, fortaleciendo la infraestructura tecnológica para la educación local.
“En un momento donde se debate la importancia de la obra pública y de la educación pública, esta provincia le está demostrando al país que, cuando las cosas se hacen bien, se pueden concretar, y los resultados son tangibles”, afirmó el gobernador durante la ceremonia.
Construir ciudadanía a través de la educación y la tecnología
Torres resaltó la colaboración con los intendentes locales, destacando la importancia de trabajar juntos para garantizar igualdad de oportunidades: “Esto es doblemente meritorio, porque estamos en una situación crítica a nivel nacional, y en medio de esta crisis, lo más importante es trabajar codo a codo, todos juntos, para garantizar el futuro de los más chicos”.
El mandatario destacó la entrega de equipamiento tecnológico, incluyendo netbooks, kits de robótica y Aulas Digitales Móviles, como herramientas esenciales para que las futuras generaciones puedan desarrollarse profesionalmente y fortalecer su espíritu crítico. También señaló que Corcovado contará próximamente con su escuela secundaria en condiciones adecuadas, garantizando acceso a la educación para todos los jóvenes de la localidad.
“Queremos que cada escuela esté integrada y tenga acceso a tecnologías modernas como Inteligencia Artificial, Robótica y Educación Financiera”, agregó Torres, destacando la visión de largo plazo del gobierno provincial.
Obras y recursos para la comunidad
En el marco del Programa Provincial Raíces, tres emprendedores locales recibieron aportes económicos para fortalecer sus proyectos. Anabel Jaramillo, dedicada a la gimnasia funcional integral, recibió $3.392.444,06; Neris Hamil Griffhits, proveedor de servicios de sonido, $3.356.093,65; y Guillermina Daniela Unicahuin, productora de alimentos regionales, $3.437.493,25.
En materia de infraestructura, Torres inauguró la pavimentación de la calle Los Pinos, una de las principales arterias de Corcovado, utilizando 78.400 adoquines de hormigón premoldeado y mano de obra local, mejorando la transitabilidad del sector.
Viviendas y mejoras en servicios
Las cinco viviendas entregadas forman parte del proyecto “Construcción de 13 Viviendas en Corcovado”, con inversión provincial de $121.477.625,14. La obra incluyó mejoras en las viviendas existentes, como pintura interior, reemplazo de pilares de luz, nivelación de terrenos y verificación de conexiones de gas.
Por su parte, las escuelas beneficiadas recibieron equipamiento adaptado a sus necesidades: la Escuela N° 191 recibió un Aula Digital Móvil con 10 netbooks; la Escuela Secundaria N° 779 un Aula Digital Móvil con 6 netbooks y tres kits de programación; el Centro de Servicios Alternativos y Complementarios N° 568 un Aula Digital Móvil con 20 netbooks y kits de robótica; y la Escuela N° 10 de Carrenleufú una Sala de Tecnología Educativa completa con impresora 3D, SmartTV, notebook y diversos kits de robótica.
Acceso a salud y telemedicina
Torres también puso en funcionamiento la primera Estación Multidiagnóstico en el Hospital Rural, permitiendo que los pobladores accedan a una mayor gama de prestaciones médicas sin tener que viajar largas distancias. “Corcovado ahora tiene acceso a Telemedicina, que ahorra kilómetros y facilita la atención”, subrayó el Gobernador.
Compromiso y responsabilidad
El mandatario destacó el esfuerzo de la provincia por asumir responsabilidades que antes correspondían al gobierno nacional, especialmente en educación, salud y obras viales. “Lejos de ‘llorar’ o quejarnos, nosotros le pusimos el pecho a la situación y nos hicimos cargo. Estas rutas nacionales que otros abandonaron, la provincia las terminará”, afirmó Torres, en referencia a las obras en la Ruta Nacional N° 40 y la Ruta Nacional N° 3.
El Gobernador concluyó enfatizando la importancia de la palabra y la acción del Estado: “Lo que decimos, lo cumplimos; y lo hacemos con esfuerzo y reivindicando la cultura del trabajo, mostrando que invertir en futuro es posible incluso en momentos complejos”.
Con información de una gacetilla de prensa del Gobierno del Chubut.