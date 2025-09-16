Corcovado recibió inversión en educación, salud y viviendas: Torres encabezó el acto oficial

En un emotivo acto realizado en la localidad chubutense de Corcovado, Ignacio Torres entregó las llaves de cinco viviendas a familias de la comunidad y puso en funcionamiento la primera estación de Telemedicina que funcionará en el Hospital Rural.

Asimismo, entregó Aulas Digitales Móviles y equipamiento informático a cuatro establecimientos educativos, fortaleciendo la infraestructura tecnológica para la educación local.

“En un momento donde se debate la importancia de la obra pública y de la educación pública, esta provincia le está demostrando al país que, cuando las cosas se hacen bien, se pueden concretar, y los resultados son tangibles”, afirmó el gobernador durante la ceremonia.

Tras 10 años, anunciaron el cierre de un conocido local en Comodoro: liquidará su ropa hasta agotar stock

Construir ciudadanía a través de la educación y la tecnología

Torres resaltó la colaboración con los intendentes locales, destacando la importancia de trabajar juntos para garantizar igualdad de oportunidades: “Esto es doblemente meritorio, porque estamos en una situación crítica a nivel nacional, y en medio de esta crisis, lo más importante es trabajar codo a codo, todos juntos, para garantizar el futuro de los más chicos”.

El mandatario destacó la entrega de equipamiento tecnológico, incluyendo netbooks, kits de robótica y Aulas Digitales Móviles, como herramientas esenciales para que las futuras generaciones puedan desarrollarse profesionalmente y fortalecer su espíritu crítico. También señaló que Corcovado contará próximamente con su escuela secundaria en condiciones adecuadas, garantizando acceso a la educación para todos los jóvenes de la localidad.

Una histórica cadena de pizzerías desembarca en Chubut por primera vez en la historia

“Queremos que cada escuela esté integrada y tenga acceso a tecnologías modernas como Inteligencia Artificial, Robótica y Educación Financiera”, agregó Torres, destacando la visión de largo plazo del gobierno provincial.

Obras y recursos para la comunidad

En el marco del Programa Provincial Raíces, tres emprendedores locales recibieron aportes económicos para fortalecer sus proyectos. Anabel Jaramillo, dedicada a la gimnasia funcional integral, recibió $3.392.444,06; Neris Hamil Griffhits, proveedor de servicios de sonido, $3.356.093,65; y Guillermina Daniela Unicahuin, productora de alimentos regionales, $3.437.493,25.

Una transportista petrolera que busca reconvertirse y dos empresas foráneas, entre las interesadas por el transporte público de Comodoro

En materia de infraestructura, Torres inauguró la pavimentación de la calle Los Pinos, una de las principales arterias de Corcovado, utilizando 78.400 adoquines de hormigón premoldeado y mano de obra local, mejorando la transitabilidad del sector.

Viviendas y mejoras en servicios

Las cinco viviendas entregadas forman parte del proyecto “Construcción de 13 Viviendas en Corcovado”, con inversión provincial de $121.477.625,14. La obra incluyó mejoras en las viviendas existentes, como pintura interior, reemplazo de pilares de luz, nivelación de terrenos y verificación de conexiones de gas.

Por su parte, las escuelas beneficiadas recibieron equipamiento adaptado a sus necesidades: la Escuela N° 191 recibió un Aula Digital Móvil con 10 netbooks; la Escuela Secundaria N° 779 un Aula Digital Móvil con 6 netbooks y tres kits de programación; el Centro de Servicios Alternativos y Complementarios N° 568 un Aula Digital Móvil con 20 netbooks y kits de robótica; y la Escuela N° 10 de Carrenleufú una Sala de Tecnología Educativa completa con impresora 3D, SmartTV, notebook y diversos kits de robótica.

Desarticularon una red de trata en Comodoro: rescataron a 7 mujeres que “rotaban cada 15 días” desde Buenos Aires

Acceso a salud y telemedicina

Torres también puso en funcionamiento la primera Estación Multidiagnóstico en el Hospital Rural, permitiendo que los pobladores accedan a una mayor gama de prestaciones médicas sin tener que viajar largas distancias. “Corcovado ahora tiene acceso a Telemedicina, que ahorra kilómetros y facilita la atención”, subrayó el Gobernador.

Fue a un supermercado de Comodoro, hizo “contacto visual” con una persona y se enamoró: “Ayúdenme”

Compromiso y responsabilidad

El mandatario destacó el esfuerzo de la provincia por asumir responsabilidades que antes correspondían al gobierno nacional, especialmente en educación, salud y obras viales. “Lejos de ‘llorar’ o quejarnos, nosotros le pusimos el pecho a la situación y nos hicimos cargo. Estas rutas nacionales que otros abandonaron, la provincia las terminará”, afirmó Torres, en referencia a las obras en la Ruta Nacional N° 40 y la Ruta Nacional N° 3.

El Gobernador concluyó enfatizando la importancia de la palabra y la acción del Estado: “Lo que decimos, lo cumplimos; y lo hacemos con esfuerzo y reivindicando la cultura del trabajo, mostrando que invertir en futuro es posible incluso en momentos complejos”.

Con información de una gacetilla de prensa del Gobierno del Chubut.