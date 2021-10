“En estas elecciones está en juego el debate, la democracia y la opinión de quien piensa distinto", precisó la senadora de Juntos por el Cambio por la Ciudad de Buenos Aires, Guadalupe Tagliaferri, en su visita a Comodoro Rivadavia. A pocos días de los comicios legislativos, también habló del proyecto de Reparación Histórica que plantea Chubut, consideró que es una discusión que "se tiene que dar" y advirtió que "no va a ser posible mientras el kirchnerismo siga siendo mayoría en el Congreso".

La legisladora nacional confirmó que llegó a Chubut para acompañar a Ignacio “Nacho” Torres y Ana Clara Romero (candidatos a senador y diputada nacional): "Han hecho una excelente elección y están demostrando que Argentina necesita un cambio y que tiene que ver con acompañar a ‘Juntos por el Cambio’ como alternativa al kirchnerismo”.

En diálogo con ADNSUR, Tagliaferri indicó que “estoy recorriendo el país como le corresponde a una senadora que tiene que legislar para un país federal que requiere mirar u comprender cada problemática”.

En cuanto al escenario político en Chubut, la senadora planteó que "se pone en juego que quien piense distinto tenga una voz en el Senado porque ahora hay tres senadores que responden a una agenda del gobierno nacional alejada de la gente”,

“¿Cómo puede pasar que una provincia tenga a sus tres senadores y no tenga representada a una opinión diferente?", se preguntó Tagliaferri y cuestionó que haya jurisdicciones donde "las diferentes voces no estén representadas".

Agregó que "vemos con mucho entusiasmo a la elección de las PASO pero entendemos que aún no se ganó nada. Sentimos en Chubut, Chaco y Formosa que los argentinos entendieron que el modelo del kirchnerismo que no respeta al que piensa distinto, que cierra las escuelas, que cierra la producción de carnes, que no genera trabajo genuino y que solamente aumenta impuestos, que cada vez nos lleva a más situaciones de pobreza no es el camino para Argentina”.

Consideró que “se juega una institución democrática como es el Parlamento donde podemos ponerle un freno al kirchnerismo. Hay que entender que Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner tienen que seguir gobernando porque fueron electos genuinamente por la gente. Si no hay una palabra distintas, el país va estar peor y la situación va a estar más complicada”, alertó.

“Hace más de 10 años que no se genera empleo privado en Argentina. En estos 2 últimos años, el kirchnerismo cerró más empresas y otras que existían se han ido del país. Tiene una ley de la doble indemnización pero si la Pyme quiebra no hay manera de pagarle a nadie. Entonces, nadie ha echado a más gente del sector privado que el kirchnerismo en sus 14 años de gobierno”, disparó.

“En el proyecto no se presentó una eliminación de la indemnización sino que es generar mecanismos distintos como tiene la UOCRA que permite –en situaciones de desempleo o quiebra de la empresa- poder tener un fondo garantizado al empleado. Cuando la empresa quiebra, podés poner 25 indemnizaciones y el kirchnerismo juega a que las empresas quiebren. No discutimos más que esto: generar trabajos y mecanismos en algo que ya existe porque la UOCRA tiene ese sistema y a nadie le parece mal. Lo importante es que tenemos que generar empleo y el kirchnerismo no está buscando la forma de generar empleo. Tampoco es lo mismo un Pyme que tiene un comercio con 3 trabajadores que una multinacional porque no pueden tener los mismos esquemas impositivos”, agregó.

Tagliaferri manifestó que “Chubut es una provincia que tiene recursos naturales, tiene regalías y tiene ingresos de divisas. Es una provincia rica que podría tener un nivel de infraestructura, una tasa de pobreza 0, un nivel de infraestructura escolar y de servicios. Pero me encuentro con una provincia que -hace más de 3 años- que no tiene clases y que la escuela técnica no puede tener clases porque una bomba de agua está rota. Hay emprendedores que tienen ganas de producir y generar trabajo y no hay ningún tipo de fondo que los ayude. Me encuentro con una provincia que tiene un potencial inmenso pero no hay ninguna voluntad de hacer de Chubut a una de las mejores provincias de Argentina”, lamentó.

Coparticipación

En relación con el proyecto de la reparación histórica de Chubut, repasó que “yo vengo de la provincia de Buenos Aires que sabe bien lo que significa rediscutir la coparticipación federal. Hay enormes inequidades y desigualdades. No se premia a las provincias que gestionan bien los recursos que les son coparticipables".

En ese sentido, sostuvo que "hay mucho para discutir. Nosotros creemos que son discusiones que hay que dar. Suponen altura política, discusión y consenso. La ley de coparticipación requiere del 100% de los votos, no se puede hacer por mayoría. Hay un gobierno nacional que generó un ‘Impuesto País’ y no lo está coparticipando".

Recordó que "ante un problema en la provincia de Buenos Aires, le quitó 1 punto de coparticipación a la ciudad autónoma de Buenos Aires. En Río Negro, hay una gobernadora que tiene un problema real y el presidente le dice que ‘no es su responsabilidad’".

Finalmente, la senadora aseguró que "hay que discutir el sistema federal pero no va a ser posible mientras tengamos al kirchnerismo con la mayoría tanto en Senado como en Diputados. Por eso, es importante que acompañemos a Nacho Torres y a Ana Clara Romero en las elecciones del 14 de noviembre”.