CHUBUT No habrá reunión con el Superior y se recalienta el conflicto judicial Fuentes del ámbito gremial afirmaron que el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Javier Raidan, comunicó que no se concretará la reunión que el sindicato que representa a os empleados esperaba para hoy, luego de la postergación del jueves pasado. El conflicto continúa con la medida de fuerza, ya que el SITRAJUCH no acató la conciliación obligatoria.